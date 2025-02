Nel pomeriggio di oggi Carlo Conti è stato ospite di TV Talk. Si è parlato chiaramente di Sanremo e non è mancata una presunta stoccata al Festival di Amadeus. Parole che non sono sfuggite agli utenti.

La presunta stoccata di Carlo Conti

Terminato il Festival di Sanremo 2025, sappiamo per certo che Olly non prenderà parte all’Eurovision e che al suo posto ci sarà Lucio Corsi. Intanto oggi a TV Talk Carlo Conti è stato ospite e ha avuto modo di parlare della sua kermesse. Sul web se c’è chi ha apprezzato la velocità con la quale si sono chiuse tutte le serate, c’è anche chi non si è detto ampiamente soddisfatto.

A distanza di una settimana Carlo Conti ha tirato le somme della manifestazione che l’ha visto alla guida e alcune delle sue dichiarazioni sono state interpretate dagli utenti come frecciatine al Festival di Amadeus.

Il tutto perché durante la chiacchierata, Carlo Conti ha dichiarato: “Quest’anno nessuno ha litigato. Non hanno preso a calci i fiori e non si sono dati baci con le prime file“.

Il web dopo queste parole di Carlo Conti si è un po’ diviso e specialmente su X in tanti si sono prontamente schierati dalla parte di Amadeus. C’è chi ha detto che avrebbe voluto un po’ di pepe in più, in un Festival che è proseguito fin troppo tranquillo. Altri invece nelle sue parole hanno visto semplicemente un voler sottolineare il fatto che non abbia concesso il fianco alle sterili polemiche.

C’è da dire peraltro che non può che essere così, dato che Amadeus e Carlo Conti sono uniti da una profonda e vera amicizia. Tra loro non vi è alcun astio. Peraltro proprio il direttore artistico del Festival a Le Iene ha confessato di aver ricevuto dei messaggi da parte del suo collega durante la settimana più importante per la musica italiana e tanti complimenti da parte sua, nonostante spesso si voglia spingere su una rivalità inesistente.

Carlo Conti si è sempre detto molto riconoscente al suo predecessore e gli ha sempre riservato attestati di stima e affetto.