L’azzurra domina la prova olimpica con una prestazione perfetta al poligono e centra l’unico titolo che mancava alla sua straordinaria carriera

Lisa Vittozzi scrive una pagina indelebile nella storia dello sport invernale italiano conquistando una leggendaria medaglia d’oro nel biathlon. Sulla pista di casa, la campionessa azzurra ha messo in scena una prova di forza assoluta, caratterizzata da una solidità mentale e una precisione balistica fuori dal comune. Con un incredibile 30 su 30 al tiro collezionato nelle ultime due giornate di gare, la Vittozzi ha annichilito la concorrenza, gestendo ogni serie al poligono con una calma glaciale. Si tratta del primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon azzurro, un traguardo inseguito per anni e finalmente raggiunto nel momento più importante.

Una gestione tattica magistrale per il trionfo olimpico

La gara di Lisa Vittozzi è stata un capolavoro di tattica e gestione delle energie. Sugli sci ha saputo rispondere colpo su colpo alle accelerazioni delle avversarie scandinave e francesi, per poi fare la differenza laddove conta di più: la piazzola di tiro. La sua capacità di rilasciare i colpi con rapidità e precisione millimetrica ha costretto le rivali all’errore, permettendole di affrontare l’ultimo giro di pista in una passerella trionfale verso il traguardo.

