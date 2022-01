1 Le prime indiscrezioni su L’Isola dei Famosi 2022

Tra pochi mesi fa su Canale 5 arriverà L’Isola dei Famosi 2022 e la grande macchina del reality si è già messa in movimento. Gli autori infatti sono già impegnati a preparare la nuova edizione, che senza dubbio anche stavolta ci regalerà grandi emozioni. Come sappiamo a tornare alla conduzione, dopo il successo dello scorso anno, sarà Ilary Blasi, che è pronta a rimettersi in gioco con questa esperienza. Nel mentre in queste settimane si parla anche dei concorrenti che prenderanno parte alla trasmissione, tuttavia attualmente non ci sono ancora certezze.

Adesso però a lanciare una nuova indiscrezione è TvBlog, che fa i nomi dei primi possibili naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022. Stando a quanto si legge pare che quest’anno verranno introdotti i concorrenti a coppie, così come successo per Giacomo Urtis e Valeria Marini al Grande Fratello Vip. TvBlog così fa i nomi delle prime due coppie, entrambe formate da un genitore e da un figlio. Parliamo di Carmen Di Pietro e di suo figlio Alessandro Iannoni, e di Ilona Staller e suo figlio Ludwig Maximilian Koons. Questo quanto si legge in merito:

“Siamo in grado di darvi alcune anticipazioni su chi saranno i naufraghi e in particolare oggi vi daremo conto delle prime due coppie di concorrenti che prenderanno parte all’Isola dei famosi 2022. Già parliamo di coppie perché si tratta di quattro personaggi che, un po’ come è già capitato al Grande Fratello, saranno in realtà due concorrenti ed in particolare genitori-figli. La prima coppia che siamo in grado di svelarvi è formata dalla showgirl Carmen Di Pietro in coppia con il figlio Alessandro Iannoni. […] La seconda coppia che siamo in grado di svelarvi è formata dalla mitica pornostar ed ex politica del Partito Radicale, candidata all’epoca dal suo leader Marco Pannella, Ilona Staller con il figliolo Ludwig Maximilian Koons”.

Qualche giorno fa come se non bastasse sono arrivate le indiscrezioni in merito ai due opinionisti de L’Isola dei Famosi 2022, che il pubblico del reality conosce molto bene. Rivediamo di chi si tratta.