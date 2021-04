1 Chi lascerà L’Isola dei Famosi?

Questa sera su Canale 5 va in onda de L’Isola dei Famosi, e come al solito Ilary Blasi ci offrirà una puntata ricca di emozioni e di colpi di scena. Dopo che giovedì scorso il reality è stato registrato per via di Supervivientes, stasera si torna rigorosamente alla diretta, e senza dubbio ne vedremo di belle. Nel corso della puntata infatti scopriremo anche chi sarà il nuovo eliminato. Come sappiamo in questi giorni a scontrarsi al televoto sono state Fariba Terhani e Beatrice Marchetti, e solo una delle due naufraghe dovrà ufficialmente lasciare la Palapa. Ma chi sarà ad abbandonare il gioco e chi invece riuscirà a scamparla?

In attesa del verdetto ufficiale, sul web come sempre sono partiti diversi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea di quello che potrebbe accadere. Ad indire una votazione è stato anche il portale Reality House, che poco fa svelato i risultati. Come si evince, ad essere a rischio eliminazione è proprio Beatrice Marchetti, che ottiene il 71% dei voti, contro il 29% dei voti di Fariba Tehrani.

Tuttavia non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia proprio Beatrice Marchetti la prossima eliminata de L’Isola dei Famosi. Come sappiamo infatti Ilary Blasi chiuderà il televoto solo nel corso della diretta di questa sera e per allora le cose potrebbero del tutto ribaltarsi.

Ciò nonostante per avere un’idea più chiara di quello che potrebbe accadere, facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Scopriamo i risultati di questa seconda votazione.