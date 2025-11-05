Dopo il tragico lutto che ha colpito la famiglia della cantante, la cugina Sabrina rompe il silenzio con accuse pesantissime

Ma cosa è successo davvero tra Sabrina e la cugina famosa? Dopo la tragica morte di Ettore Pausini, lo zio della cantante, la figlia Sabrina rompe il silenzio e accusa la famiglia di indifferenza. Intanto Laura tace…

Un lutto che divide la famiglia Pausini

Il dolore per la tragica scomparsa di Ettore Pausini, zio della celebre artista Laura, ha lasciato un solco profondo — e non solo per la modalità drammatica con cui è avvenuto l’incidente. Un pirata della strada ha travolto e ucciso l’uomo mentre si trovava in bicicletta. A poche ore da quella tragedia, la figlia di Ettore, Sabrina Pausini, ha deciso di rompere il silenzio con parole che hanno scosso l’opinione pubblica.

Lo sfogo amaro di Sabrina

In un lungo post condiviso sui social, Sabrina ha espresso tutta la sua rabbia e la distanza emotiva che la separa dal ramo più noto della famiglia. “A chi continua a sottolineare la parentela con Laura, rispondo che è solo sulla carta. Da quella parte della famiglia non è mai arrivato alcun interesse né per me né per mio padre. Non li voglio al funerale”, ha dichiarato. La donna ha poi aggiunto che i valori che porta dentro, diversi da quelli che attribuisce ai suoi parenti più famosi, glieli ha insegnati proprio il padre Ettore. “Spero che almeno questa volta i giornali facciano informazione corretta”, ha concluso, prendendo le distanze da ogni legame mediatico con la cugina cantante.

La rabbia per l’incidente e la richiesta di giustizia

Oltre al dolore familiare, Sabrina ha espresso anche una profonda sete di giustizia. “Era mio padre, me l’hanno ammazzato così. Voglio guardarlo in faccia quell’assassino”, ha scritto, riferendosi all’automobilista che ha investito l’uomo e che dopo poche ore si è costituito.

Il silenzio di Laura e il ricordo di un affetto lontano

Nel 2016 Laura Pausini aveva dedicato parole affettuose allo zio Ettore, celebrando la sua vittoria contro una malattia: “Mio zio è un campione. Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito. Ti voglio bene”. Un messaggio che oggi, alla luce delle parole di Sabrina, assume un sapore diverso. La cantante, almeno per ora, non ha commentato pubblicamente la morte dello zio né lo sfogo della cugina. Un silenzio che pesa, e che lascia aperta una ferita familiare che sembra destinata a non rimarginarsi presto.

A cura di Alba Cosentino

