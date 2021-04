La versione YouTube di LOL

Dopo il grande successo che ha ottenuto su Amazon Prime Video, il programma comico LOL è pronto a tornare in una nuova veste anche su YouTube. Questa volta a ricreare il giorno saranno alcuni youtuber e creator della piattaforma. Ne ha parlato anche il sito Webboh, il quale ha riportato le parole di un post pubblicato su Instagram dai Pantellas:

Se c’è una cosa che amiamo sono le SFIDE IMPOSSIBILI. Abbiamo deciso di mettere alla prova noi stessi e in solo 8 ore abbiamo formato una squadra e ricreato il format di maggiore successo del 2021. La nostra sfida è stata supportata dagli amici di @fandango.club che in pochissimo tempo hanno creato uno studio davvero LEGGENDARIO! motivazioni spingono gli uomini oltre i propri limiti Se siete curiosi di scoprire che cosa è successo, non perdete l’episodio di LOL YOUTUBE ITALIA EDITION disponibile Venerdì alle 14 sul nostro canale YOUTUBE. Un ringraziamento speciale anche ai nostri amici @favij, @himorta, @robysigurta @fine_bOy @nicolabotti, Alessio Della Santa, che ogni volta supportano le nostre follie. VI VOGLIAMO BENE.

In questo posto, quindi, scopriamo due informazioni essenziali per quanto riguarda la versione YouTube di LOL. Stiamo parlando dei protagonisti di questa prima edizione social e della data di messa in onda. Tra i protagonisti, perciò, avremo il piacere di vedere iPantellas, Favij (Lorenzo Ostuni), HiMorta (Antonella Arpa), Roberto Sigurtà, Fine_Boy (Azowku) e Nicola Botti. L’appuntamento, inoltre, pare essere previsto per venerdì 30 maggio 2021, a partire dalle ore 14:00, solo sul canale YouTube dei Pantellas.

Un enorme successo quello di LOL che non si limita all’Italia o alle piattaforme social, ma si estende a tutto il mondo. Tantissime le versioni che sono state create, dall’Australia alla Germania. Proprio in relazione a quest’ultima, però, si era formata una piccola polemica che si era risolta molto velocemente. Continuate a leggere per saperne di più…