Come mai Lino Banfi non ha mai riso durante la finale di Sanremo? È stato lui stesso a spiegarlo

Debora Parigi | 12 Febbraio 2024

Nella serata finale di Sanremo in prima fila era seduto Lino Banfi che però non ha mai riso. A rivelarne il motivo è stato proprio lui

Durante la serata finale del Festival di Sanremo ha fatto il giro del web la faccia di Lino Banfi molto seria per tutte le 6 ore di kermesse. Come mai non ha mai riso? Cosa è accaduto. A svelare il mistero ci ha pensato lo stesso attore a Mara Venier durante lo speciale di Domenica In. Ecco cosa ha detto.

La spiegazione di Lino Banfi sul perché non ha mai riso durante Sanremo

Sabato si è svolta la serata finale del Festival di Sanremo 2024. La serata è durata ben 6 ore in cui, oltre alle esibizioni degli artisti in gara, c’è stata anche la presenza di grandi ospiti come la performance di Roberto Bolle. E poi c’è stato anche tanto divertimento specialmente con le gag di Fiorello.

Ma qualcuno sembra non essersi divertito e cioè Lino Banfi. L’attore era seduto in prima fila accanto ad Alberto Matano che di fianco aveva Mara Venier. Hanno fatto il giro del web le foto e i video della sua espressione serissima per tutta la durata della serata. E quindi in molti si sono chiesti il perché.

A svelare il mistero è stato lo stesso Lino Banfi nel pomeriggio di ieri a Mara Venier durante la puntata speciale di Domenica In dedicata a Sanremo. Il posto in prima fila è invidiato da tutti, ma forse non è così buono come si può pensare. Infatti Banfi ha raccontato:

“Io ieri sera ero seduto in prima fila, un posto bellissimo avranno pensato tutti! Vicino a Mara Venier, ad Alberto Matano. Io invece stavo proprio dietro il maestro De Amicis, io ho visto tutto il Festival di ieri sera secondo le cervicali e le scapole omerali del maestro. Che ca**o ho capito? Niente! Quindi quando mi dicono ‘perché non ridi?’, che ca**o devo ridere che non capisco quello che succede?”.

Ecco perché non si è divertito molto Lino Banfi, perché non ha visto praticamente nulla del Festival. Ma non solo, l’attore ha anche mosso qualche critica nei confronti di una parte delle canzoni in gara. “Perché tutti i giovani che cantano mettono il microfono davanti la bocca e non si capisce niente? Non possiamo leggere neanche il labiale! Prima mettono il microfono davanti la bocca e poi urlano, noi vecchi non capiamo niente!”, ha detto sempre a Domenica In.