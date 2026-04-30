Dopo l’intervista a “Belve” di Romina Power, Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano, a “La Vita in Diretta” ha smentito la cantante, per poi litigare con Giovanna Botteri. Ma ecco cosa è successo nel dettaglio.

Romina Power, l’intervista a “Belve”

Prima di soffermarci su quando detto da Loredana Lecciso in studio da Alberto Matano, con successiva lite con Giovanna Botteri, è bene fare un passo indietro, ricordando cosa ha detto Romina Power a Francesca Fagnani a “Belve”, dichiarazioni che poi sono state smentite dall’attuale compagna di Al Bano. La Power ha confidato alla Fagnani che, dopo la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, non ha trovato nell’ex marito un sostegno: “quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”. Neanche 24 ore dopo, ecco come ha replicato a queste parole Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso smentisce Romina Power

Nel salotto di Alberto Matano a “La Vita in Diretta”, nemmeno 24 ore dopo l’intervista di Romina Power a “Belve” è arrivata la replica da parte di Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano che, in pratica, ha smentito l’ex moglie del cantante pugliese: “Sono in difficoltà a commentare, mi asterrei. Io conosco la narrazione di Al Bano ed è differente. Non lo dico perché è il mio uomo, ma io sposo la narrazione di lui. Romina non si è più innamorata dopo Al Bano, ma lui sì, questo possiamo dirlo. Viva l’amore, io le auguro di trovare un grande amore che metta serenità.” Ma non è finita qui. Matano infatti ha rispolverato un vecchio episodio risalente ai primi anni Duemila, quando la madre di Al Bano, Jolanda, rilasciò dichiarazioni molto dure contro Romina Power, subito dopo la separazione dal figlio. A “Belve, invece, la cantante aveva definito armonioso il rapporto con l’ex suocera. In relazione a quel particolare episodio, ecco cosa ha detto la Lecciso: “Ci sarà stato qualcosa tra loro. Poi sai, nelle narrazioni sembra sempre tutto bello. Ok, non ti nascondo che io quell’episodio lo ricordo molto bene. Lo devo dire, lo ricordo bene. Evito di parlarne, perché non voglio rivangare, evito. Qualcosa è successo, il titolo è molto forte. Poi è chiaro che tutti vorremmo dare delle narrazioni più belle e poetiche. Poi però la vita vera è un’altra cosa e ognuno conosce la verità.”

Loredana Lecciso, è scontro Tv con Giovanna Botteri

A “La Vita in Diretta” il clima poi si è surriscaldato, quando Giovanna Botteri ha ricordato con nostalgia la coppia Al Bano-Romina Power, definendola un simbolo per un’intera generazione. Ciò non ha fatto piacere a Loredana Lecciso: “Tu mi stai dicendo che non c’è altro dopo? Negli ultimi 26 anni tu non hai vissuto? Se dici che hai vissuto quell’epoca sembra che adesso non ci sia nulla. Quindi non hai ancora metabolizzato questa cosa in 26 anni? Una giornalista come te, con la tua esperienza. Forse metabolizzerai tutto nei prossimi 25 anni.» La giornalista ha subito replicato: “Non devi avere la coda di paglia! Serena! Perché la loro storia ha appassionato milioni di italiani.” Loredana Lecciso, a questo punto, ha ribattuto sottolineando l’amicizia tra la Botteri e Romina: “Ha appassionato anche me, lui l’ho scelto come uomo. Da ben 26 anni è il mio uomo. Non mi dire che ho la coda di paglia. So bene che Romina è tua amica e rispetto questa grande amicizia. Però bisogna essere leali e sinceri. Tu sei sincera, leale e preparata. Va bene la narrazione bella poetica, ma c’è altro.” Giovanna Botteri ha cercato così di spostare l’attenzione su una confessione fatta dalla Power a “Belve“: “Per me comunque è tenero che Romina dica che non si è più innamorata dopo Al Bano. E inoltre ci vuole coraggio.” Anche qui è arrivata subito la riposta della Lecciso: “«Però ci vuole anche coerenza nella vita, oltre che il coraggio. Quella scelta non è partita da Al Bano. Lui l’ha subita, poverino. Adesso andiamo anche a dire che non ci siamo più innamorati dopo? Qui oltre il danno c’è la beffa».