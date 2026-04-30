Ilary Blasi si sposa con Bastian. La conduttrice ha annunciato le nozze ed è arrivata la reazione di Totti e della figlia Chanel.

Ilary Blasi è pronta a sposare il suo amore Bastian Muller. Un nuovo matrimonio in vista per la conduttrice del Grande Fratello e sono già arrivate le reazioni della sua famiglia, della figlia Chanel e dell’ex marito Francesco Totti.

Ilary Blasi si sposa con Bastian: sarà una cerimonia blindata

Ilary Blasi si sposa con Bastian Muller. La conduttrice del Grande Fratello Vip è pronta a convolare di nuovo a nozze con il suo nuovo amore. La conferma è arrivata proprio dalla diretta interessata quando, ospite di Verissimo, ha fatto capire che è pronta a sposare il suo nuovo compagno appena la separazione dall’ex marito sarà definitiva e ufficiale. La conduttrice si è confidata nel salotto dell’amica Silvia Toffanin ed è apparsa davvero molto felice per questo nuovo passo.

Da quando è emersa questa notizia, in molti si sono chiesti quale sarebbe stata la reazione dell’ex marito Francesco Totti, che pubblicamente è rimasto in silenzio. Secondo un’indiscrezione pubblicata sul settimanale Oggi, pare che nel privato la reazione da parte del calciatore ci sia stata eccome. I due, inoltre, risultano ancora sposati per via dello slittamento dell’udienza del divorzio.

Ilary Blasi si sposa: la reazione di Francesco Totti e di Chanel

La figlia Chanel, invece, sembrerebbe essere molto entusiasta per le nozze della madre con l’imprenditore tedesco. Gli amici di Bastian Muller, come riportato da Oggi, hanno svelato che lui ha instaurato un rapporto meraviglioso con la figlia di Ilary Blasi. I due si stanno molto simpatici e Muller l’ha definita “una forza della natura”, paragonandola alla madre.

La reazione di Francesco Totti è stata molto diversa da quella della figlia Chanel. Sembrerebbe che il Capitano non sia molto d’accordo con la decisione della sua ex moglie. Il fatto che il rapporto tra Chanel e Noemi Bocchi sia ancora un po’ precario, come riporta l’indiscrezione, non aiuterebbe a rendere il clima più sereno e tranquillo.

Ilary Blasi e Francesco Totti non hanno ancora divorziato

Per potersi sposare Ilary Blasi deve aspettare l’ufficializzazione del divorzio da Francesco Totti. Ci sono alcune questioni che hanno impedito di fare il passo finale e quindi permetterle a tutti gli effetti di potersi sposare di nuovo. Tra queste la gestione della villa all’Eur, dove hanno vissuto per anni. Ci sono anche le valutazioni economiche legate al mantenimento dei figli, per le quali i due ex sembrano non trovare un accordo.

Per questi motivi il matrimonio con Bastian Muller, che la conduttrice ha già annunciato, per il momento resta solo un progetto, una promessa, che diventerà realtà in futuro. Manca ancora il via libera definitivo e legale per poter procedere con questo nuovo passo.