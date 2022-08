1 Festeggiamenti per Lorella Cuccarini e Silvio Testi

Si sono uniti in matrimonio il 3 agosto 1991. Da quel giorno sono trascorsi ben 31 anni, ma l’amore tra Lorella Cuccarini e suo marito Silvio Testi (il vero nome è Silvio Capitta) non è mai svanito. Anzi. I due si mostrano sempre più innamorati e affiatati. Insieme hanno costruito una splendida famiglia formata: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio.

Prima del ritorno ad Amici, si trova in vacanza in Sardegna proprio in compagnia di suo marito e i suoi figli. Ormai sull’isola è di casa e frequenta il territorio sardo ogni estate poiché la sua dolce metà è originario di Siniscola, comune della provincia di Nuoro. E mentre si gode il mare, il buon cibo e l’affetto dei suoi cari, l’insegnante di Amici ha avuto il tempo per festeggiare questo traguardo importante con suo marito.

Come ogni anno Lorella Cuccarini ci ha tenuto a parlare di questo anche sui social e con un post ha voluto celebrare insieme ai follower i suoi 31 anni accanto all’uomo della sua vita, Silvio Testi: “31 anni di noi ❤️ #anniversario”.

Nei due scatti pubblicati da Lorella Cuccarini sui social, vediamo l’insegnante di Amici scambiarsi un tenero bacio con suo marito e successivamente rivolgere insieme uno sguardo e sorriso smagliante verso l’obiettivo. Così la coppia ha voluto celebrare questo importante giorno e traguardo della loro vita insieme. Ma non solo, a spegnere le candeline, ma stavolta per il compleanno è la figlia Sara, nata il 4 agosto.

Novella2000.it e Novella 2000 rivolge i più sinceri auguri a Lorella e Silvio per il loro anniversario e fa gli auguri di buon compleanno alla figlia Sara.