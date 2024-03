Lorella Cuccarini contro Holden: “Chiuso, introverso, non è veloce nella scrittura” (VIDEO)

Spettacolo

13 Marzo 2024

Ad Amici 23 questo pomeriggio, durante il daytime, Lorella Cuccarini ha parlato dei punti deboli che secondo lei ha Holden e ha mosso alcune critiche nei suoi confronti.

La critica di Lorella Cuccarini a Holden

Il daytime di Amici 23 oggi, mercoledì 13 marzo 2024, ha mostrato il continuo della puntata andata in onda ieri. L’appuntamento si è aperto con la squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che hanno commentato tutti gli allievi che compongono i team avversari.

La professoressa afferma che gli studenti di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono tutti forti, poi si è concentrata su Petit e Holden. Del primo ha detto di trovarlo sempre convincente, ma a volte non brilla dal punto di vista del repertorio. Anche sul secondo ha evidenziamo i punti deboli:

“Holden è un po’ tanto timido, tanto chiuso e introverso. Quindi su un palco come quello, se deve affrontare dei brani in cui aprirsi e essere un ‘personaggio’… Lui nel pomeridiano non l’ha mai dimostrato.

Come non ha mai dimostrato una capacità veloce nella scrittura. Non c’è mai stata l’opportunità di sentirlo in barre scritte su delle cover perché lei ha sempre fatte così come sono. Per me è un punto interrogativo”.

Questo quindi il pensiero di Lorella Cuccarini su Holden, ma la maestra di canto di Amici 23 non si è fermata qui e ha espresso le sue idee anche sugli altri studenti. Ad Ayle, per esempio, ha criticato la troppa emotività e a Lil Jolie il fatto di non dare il cento per cento nei pezzi ‘up tempo‘. Infine, per quanto riguarda Martina le ha fatto i complimenti per la voce aggiungendo che “non si vince essendo i più bravi a cantare, non mi emoziona quello che racconta“.

Insomma, secondo la Cuccarini tutti i concorrenti hanno diversi punti di forza ma anche molte criticità che si potranno andare a colpire durante il Serale. Chi vincerà? Per scoprirlo non ci rimane che aspettare maggio 2024.