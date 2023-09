Chi è Lil Jolie di Amici 23? Età, vero nome e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 30 Settembre 2023

Chi è

Nella classe di Amici 23 è entrata Lil Jolie, scopriamo quindi età, le canzoni, la carriera, la vita privata ei social.

Chi è Lil Jolie

Nome e Cognome: Angela Ciancio

Nome d’arte: Lil Jolie

Data di nascita: 2000

Luogo di nascita: Calvi Risorta (Caserta)

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: ha vari tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @liljolie

Twitter: @liljoliemusic

Profilo TikTok: @liljoliee

Lil Jolie età, altezza e biografia

Vediamo chi è Lil Jolie, allieva di Amici 23 nella categoria canto. Il suo vero nome è Angela Ciancio ed è nata a Calvi Risorta, nella frazione di Petrullo per la precisione, in provincia di Caserta. Non sappiamo la sua data di nascita esatta, ma è nata nel 2000, quindi ha 23 anni di età.

Non conosciamo nemmeno il suo segno zodiacale, neanche l’altezza e il peso. Parlando di tatuaggi ne ha vari sul suo corpo. Oggi vive a Milano.

Perché si chiama Lil Jolie? La scelta di questo nome d’arte è legata all’attrice Angelina Jolie, che lei adora. In particolare si è innamorata del ruolo che ha avuto nel film drammatico Ragazze interrotte.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale di Lil Jolie non abbiamo tantissime informazioni, non sappiamo quindi se sia fidanzata o single. Non pare avere un fidanzato.

L’allieva di Amici 23 dice che pensa di essere competitiva, ma soprattutto con se stessa e tende a sottovalutarsi. Non gli basta mai quello che fa, anche quando vince contro se stessa, la gioia dura veramente poco.

Per lei cantare è un atto liberatorio ed è ciò che la fa stare in contatto con se stessa.

Dove seguire Lil Jolie di Amici 23: Instagram e social

Ecco dove possiamo seguire Lil Jolie, di Amici 23, sui social. Partiamo dal suo profilo Instagram che ha un seguito di oltre 29 mila follower. Non ci sono comunque molti post.

Angela Ciancio ha anche un profilo Twitter che ha poco più di mille follower.

E infine c’è un profilo TikTok verificato che con tantissimi video.

Carriera

La carriera musicale di Lil Jolie, allieva di Amici 23, ha inizio suonando la chitarra e nel 2018 ha pubblicato i primi brani su Soundcloud.

Poi ha iniziato a collaborare con il producer romano Close Listen, appartenente alla Sugar Music Publishing, affiancata da Vipra. E infine è sbarcata ad Amici.

Si possono sentire tutte le canzoni Angela Ciancio dal profilo Spotify, A tal proposito notiamo che la canzone “Panico” ha oltre 1 milione di streaming.

Album e canzoni di Lil Jolie di Amici 23

Il 10 ottobre 2019 è uscito il primo singolo ufficiale di Lil Jolie, “Farsi male”, seguito da “Diamanti” nell’aprile del 2020. A maggio del 2020 è comparsa nel singolo di Irbis37 “Omai”.

Da quel momento si è fatta notare con diverse collaborazioni di successo: “Empty”, “Panico”, “Non mi capirai Mai” e “Regole”, quest’ultimoprodotto da Carl Brave.

Nel 2022 ha lanciato il suo primo disco intitolato “Bambina“, mentre l’ultimo singolo pubblicato è “Lingue”.

Lil Jolie ad Amici 23

Per Amici 23 Lil Jolie ha deciso di fare i casting ed è riuscita ad accedere alla prima puntata del pomeridiano in cui si è esibita di fronte ai giudici.

Angela ha prima cantanto una cover, “Per un’ora d’amore”. Poi, su richiesta di Rudy Zerbi, ha cantanto anche il suo inedito “Follia”.

Si è presa i complimenti da tutti gli insegnanti di canto e ha ricevuto il banco da Rudy Zerbi.

I professori di Amici 23

Chi sono i professori di Amici 23? Partiamo da quelli di canto che vedono un grande ritorno:

Per il ballo, invece, sono tutti confermati dallo scorso anno:

Gli allievi di Amici 23

La classe di Amici 23 si è formata durante la prima puntata del pomeridiano. Ecco gli allievi dela categoria canto:

Ezio

Spacehippiez

Holden

Holy Francisco

Lil Jolie

Matthew

Mew

Mida

Petit

Sarah

Stella

Per la categoria ballo, invece, abbiamo:

Chiara Porchianello

Dustin

Elia

Gaia

Kumo

Mariasol

Nicholas Borgogni

Simone

Sofia

Prima del Serale questa lista può cambiare di continuo a causa di eliminazioni, sostituzioni, sfide o aggiunte.

Il percorso di Lil Jolie ad Amici 23

Dopo essersi esibita di fronte ai giudici nella prima puntata del pomeridiano di Amici 23, Lil Jolie ha ottenuto il banco. Per prima cosa ha cantanto una cover, “Per un’ora d’amore”. I professori l’hanno lasciata cantare molto contenti.

Poi Rudy Zerbi le ha chiesto di cantare il suo inedito “Follia” e anche qui non è mai stata interrotta. A questo punto Zerbi le ha dato il banco, mentre Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli le hanno fatto molti complimenti e si sono fatte da parte.