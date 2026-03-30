Come fa Lorella Cuccarini, a 61 anni, a essere così in forma? Qual è il suo segreto? E’ lei stessa a svelarlo, tra dieta, allenamento e sonno.

Lorella Cuccarini, impeccabile a 61 anni

Gli anni sembrano davvero non passare per Lorella Cuccarini. La conduttrice televisiva romana, che tra qualche mese compirà 61 anni, ha ancora oggi un fisico impeccabile, tanto da essere invidiata da molti per la sua forma fisica. Ma, qual è il suo segreto? Qual è la ruotine che la bella Lorella segue e che le permette di mantenersi così in equilibrio nonostante il trascorrere del tempo? La risposta ce la dà lei stessa.

Lorella Cuccarini svela la sua ruotine: “Mangio cinque volte al giorno”

Volto storico della televisione italiana e da anni insegnate ad “Amici”, Lorella Cuccarini ha un fisico davvero invidiabile, e dire che a breve compirà 61 anni! Ma, qual’ è il suo segreto? Partiamo dall’alimentazione, importantissima per mantenersi sani e in forma. In un video postato di recente su Instagram, la conduttrice ha spiegato che, il punto centrale della sua dieta, sta nella distribuzione dei pasti: “Mangio cinque volte al giorno per mantenere alto il metabolismo. E mi concedo due spuntini leggeri a base di frutta secca o fresca. Sui carboidrati, tendo a preferire riso basmati o pasta integrale, meglio se prima di uno spettacolo così da essere leggera. Solo dopo mi concedo un pasto equilibrato con tutto quello che serve per avere una dieta bilanciata. All’occorrenza anche una buona integrazione che, comunque, da sola non basta.”

Lorella Cuccarini svela la sua routine: l’allenamento

Non solo dieta, un altro segreto per mantenersi così in forma sta nell’attività fisica. Lorella Cuccarini indica proprio l’allenamento come punto cardine del suo benessere, non solo fisico. Regola numero uno: la regolarità. La conduttrice infatti dedica almeno un’ora al giorno all’allenamento, al fine di tonificare la massa muscolare e sostenere il metabolismo basare. In particolare svolge esercizi di tipo metabolico e calisthenics, discipline che usano i pesi e soprattutto il peso del corpo per sviluppare, forza, equilibrio e coordinazione.

Lorella Cuccarini svela la sua routine: il sonno

Infine un altro pilastro della routine di Lorella Cuccarini è il sonno che, va detto, viene troppo spesso trascurato. Dormire bene e diverse ore a notte è invece essenziale per la salute e il benessere generale. La conduttrice romana ha rivelato che dorme almeno sette ore a notte, così da recuperare al meglio le energie e mantenere un equilibrio fisico.