NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Marzo 2024

Amici 23

In occasione della prima puntata dl Serale di Amici 23 non è mancato il tradizionale guanto di sfida tra i prof. A scendere in pista sono stati anche Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

L’esibizione della Pettinelli e Todaro ad Amici 23

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 23 e ben due allievi hanno già lasciato il programma. Ad abbandonare la scuola sono stati infatti Ayle e Kumo, che sono stati ufficialmente eliminati dal talent show. Nel corso della serata, come ogni volta, non sono mancate le emozioni. Anche quest’anno è tornato il tradizionale guanto di sfida tra i prof e le risate sono state assicurate.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si sono infatti trasformati in Barbie e Ken e il momento ha fatto divertire il pubblico. A scendere in pista sono stati anche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che hanno infiammato lo studio con una perfetta performance a tema La febbre del sabato sera. Ma non è finita qui.

Anche Anna Pettinelli e Raimondo Todaro si sono esibiti in occasione del guanto di sfida tra i prof ad Amici 23 e in breve il loro balletto è diventato virale. La speaker radiofonica, non essendo una danzatrice, ha provato a fare del suo meglio, cimentandosi in una sfrenata coreografia insieme al suo collega, tra giravolte, prese e acrobazie. Il risultato però ha fatto divertire non solo il pubblico da casa e in studio, ma anche gli altri insegnanti e gli allievi.

Senza dubbio il guanto di sfida dei prof è da sempre uno dei momenti più divertenti e attesi del Serale. Il web intanto si chiede già come ci stupiranno i 6 maestri per le prossime puntate e senza dubbio ne vedremo ancora di belle. Tra pochi giorni intanto ci sarà la seconda registrazione, durante la quale altri due allievi lasceranno il programma.