Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, l’emozionante omaggio a Raffaella Carrà e Michael Jackson (VIDEO)

Nicolò Figini | 13 Aprile 2024

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono trasformati in Raffaella Carrà e Michael Jackson nel Serale di Amici 23

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono esibiti nel guanto di sfida tra professori e hanno vestito i panni di Raffaella Carrà e Michael Jackson.

La performance di Lorella Cuccarini ed Emanuel

Dopo aver visto alcune delle manche in programma tra i concorrenti di Amici 23, poi siamo potuti passare a un momento che ha aiutato a stemperare la tensione. Come di consueto è stato proposto il guanto di sfida tra i professori e questa settimana il tema è stato “miti e celebrità dello spettacolo“. A vincere questa volta non sono stati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che si sono calati nei panni di Raffaella Carrà e Michael Jackson, ma hanno comunque lasciato il segno.

Anche stasera la coppia è scesa sulla pista da ballo con energia da vendere e sono riusciti a convincere ancora una volta il pubblico e la giuria. La loro performance da capogiro ha mandato il visibilio gli spettatori e il popolo del web, che ha commentato con grande entusiasmo. Qui sotto potete vedere un estratto della puntata.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno ballato sulle note dei maggiori successi di Michael Jackson e Raffaella Carrà e le mosse di entrambi hanno catturato l’attenzione dei presenti.

Un vero e proprio successo che riconfermeranno sicuramente anche prossimamente. Tutta adesso si domandano quali altri personaggi interpreteranno nelle prossime puntate.