Nicolò Figini | 13 Aprile 2024

Amici 23

Questa sera Holden si è esibito sulle note di “Mediterranea” di Irama durante un guanto di sfida con Mida e ha cambiato il testo per dedicarlo a Francesca Tocca. La ballerina professionista, infatti, si è esibita con lui in una coreografia molto piccante.

La modifica fatta da Holden per Francesca Tocca

Continuano le puntate del Serale di Amici 23 e nella quarta puntata ne sono successe già di tutti i colori. L’appuntamento si è aperto con un balletto sexy di Giuseppe Giofrè, per poi proseguire con una lite molto accesa tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Lorella Cuccarini ha citato due ex allievi durante uno scontro con Rudy e successivamente abbiamo assistito a un guanto di sfida tra Mida e Holden.

I due giovani cantanti hanno dovuto cantare il brano “Mediterranea” di Irama con l’accompagnamento di Francesca Tocca. La ballerina si è lanciata in una coreografia molto sexy e Raimondo Todaro all’inizio ha fatto una divertente battuta a Mida. Poi è stato il turno dell’avversario, che fin dal pomeridiano non ha mai nascosto di provare una forte attrazione verso la ballerina.

Tutto il pubblico, Maria De Filippi e Raimondo – come possiamo vedere dal video qui sotto – si sono divertiti molto a vedere Holden un po’ in imbarazzo. Tuttavia ha portato a casa l’esibizione, con un pochino di fatica, e ha anche colto l’occasione per cambiare il testo della canzone di Irama per dedicarlo alla sua partner lavorativa. Una parte del testo, infatti, in questa occasione è stata tramutata in “La tua verità la so, Francesca tocca non ti merito però“.

apprezzo tanto che ti sei messo in gioco bravo cucciolo❤️ #Amici23 #fantaamici pic.twitter.com/iMR5nI2zgQ — franci🎈| holden era (@megustaamicii) April 13, 2024

Tutto questo accadeva mentre la Tocca stava ballando a cavalcioni sopra Holden, che era seduto su un divano al centro dello studio. Il pubblico è andato letteralmente in visibilio e i giudici alla fine hanno fatto i loro più sinceri complimenti al giovane allievo del talent.