Emanuel Lo lancia il guanto di sfida a Marisol, ma riceve una critica da Malgioglio che accende lo scontro!

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Aprile 2024

Amici 23

Altra serata di sfide ad Amici 23. Emanuel Lo questa sera ha lanciato un guanto di sfida d’improvvisazione a Marisol. L’insegnante ha però ricevuto una critica da Cristiano Malgioglio. Cosa è successo in puntata.

Emanuel Lo e la critica di Malgioglio

La serata ad Amici 23 si è aperta con i giudici e le sfide che hanno visto subito protagoniste le squadre. A scendere in pista subito il team guidato da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini da una parte e quello formato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano dall’altra.

E proprio l’insegnante di ballo in settimana ha deciso di lanciare un nuovo guanto d’improvvisazione a Marisol, pupilla della maestra Alessandra Celentano. Emanuel Lo dalla sua, invece, ha schierato la sua allieva Sofia. Una sfida questa che avrebbe messo alla prova la prima e agevolato la seconda, perché più portata per questo genere di prove.

Dopo che entrambe si sono esibite a vincere p stata proprio l’allieva di Emanuel Lo, con la canzone scelta da quest’ultimo Esseri umani di Marco Mengoni. La scelta del prof di ballo, però, sembra non aver trovato d’accordo tutti, anzi, tutt’altro! Cristiano Malgioglio infatti ha fatto una critica a Emanuel Lo, sostenendo che in realtà manca di coraggio:

“A te piace giocare facile…Un uomo senza coraggio, bisogna prendere di lui solo un assaggio…”, ha detto. Nel momento in cui non è riuscito ad esprimere il concetto, Malgioglio si è molto arrabbiato.

Una faccenda che ha ovviamente aperto un dibattito, come spesso accade in questi casi ad Amici 23 e ha visto Emanuel Lo e Cristiano Malgioglio battibeccare. Anche se sono rare le volte che abbiamo visto i due scontrarsi durante il Serale del talent show, condotto da Maria De Filippi. In maniera diretta, però, il giudice ha espresso il suo punto di vista e non si è tirato indietro dal confronto con l’insegnante.

Peraltro Cristiano Malgioglio ha sempre elogiato entrambe le allieve di Amici 23 e non ha mai nascosto di avere un debole per Marisol. E anche l’altra volta ha riservato qualche critica ad Emanuel Lo per la scelta della gara d’improvvisazione che avrebbe ovviamente agevolato Sofia. E voi vi trovate d’accordo con lui?