Vincenzo Chianese | 18 Giugno 2024

Amici 23

Tre ex allievi di Amici 23 entrano a far parte del cast di ballo della nuova edizione di Battiti Live, che a breve andrà in onda in tv

A distanza di un mese dalla finale di Amici 23, tre ex allievi del talent show di Maria De Filippi entrano a far parte del cast della nuova edizione di Battiti Live.

Nuovo capitolo per tre ex allievi di Amici 23

È trascorso un mese dalla finale di Amici 23 e ormai tutti gli ex allievi del talent show di Maria De Filippi hanno iniziato a lavorare alle rispettive carriere. In queste settimane così sono arrivati diversi successi per alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione, che senza dubbio faranno parlare di sé ancora per molto tempo. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Come in molti di certo sapranno, attualmente sono in corso le registrazioni della nuova edizione di Battiti Live, che andrà in onda sulle reti Mediaset prossimamente.

Alla conduzione della tradizionale kermesse musicale estiva quest’anno ci sarà nientemeno che Ilary Blasi, pronta a tornare sul piccolo schermo dopo una lunga assenza. In questi giorni così sul web stanno circolando i video di alcune esibizioni degli artisti che saliranno sul palco e ai più non è sfuggito un dettaglio.

Nel cast di ballo di Battiti Live infatti ci sono anche tre ex allievi di Amici 23, che dopo aver lasciato la scuola hanno dato il via a un nuovo capitolo. Di chi parliamo? Di Giovanni, Lucia e Sofia. I ballerini dunque saranno tra i protagonisti della kermesse e di certo in molti attendono il ritorno della trasmissione in tv. I tre tuttavia non sono gli unici ex allievi dell’ultima edizione che saliranno sul palco di Battiti Live.

Di recente infatti ad affiancare Emma Marrone in una delle sue performance è stato anche Kumo. In più confermati nel cast della manifestazione sono anche Tommaso Stanzani e Martina Miliddi, che da anni fanno parte del corpo di ballo del programma.