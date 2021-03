1 Guanto di sfida di Lorella Cuccarini

La puntata del daytime di Amici 20 di oggi pomeriggio di Canale 5 è iniziata con un guanto di sfida lanciato da Lorella Cuccarini. I destinatari? Tommaso della squadra Zerbi-Celentano e Samuele della squadra Pettinelli-Peparini contro il suo allievo Alessandro.

Rifacendosi a quanto era successo durante la seconda puntata del Serale di Amici 20, la Cuccarini ha lanciato come guanto di sfida una variazione del Don Quixote. Durante il Serale, infatti, Lorella aveva sempre detto che non si sarebbe potuto dare una variazione di neoclassico ad una come Martina, sua allieva. E aveva accusato la Celentano di avercela con le sue ragazze, perché non avrebbe mai fatto lo stesso con ad esempio Samuele. La Celentano, invece, aveva risposto che avrebbe accettato quasiasi sfida per i suoi allievi.

In vista della terza puntata del Serale la prof Lorella Cuccarini ha deciso di lanciare un guanto di sfida tra Alessandro da un lato e Tommaso e Samuele dall'altro #Amici20 pic.twitter.com/7mQqst78xV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 29, 2021

I due ballerini sono rimasti sconvolti, specialmente Samuele che totalmente lontano da quel mondo della danza. Ed entrambi si sono quindi confrontati con le rispettive insegnanti. Samuele ha parlato con Veronica Peparini, molto preoccupato, ma lei gli ha detto che non avrebbe accettato il guanto di sfida, poiché sposa la stessa idea di Lorella Cuccarini sul fatto che i guanti devono essere fattibili per entrambi i ragazzi che si esibiscono.

La maestra Veronica Peparini non pensa che ci siano le basi per poter accettare il guanto di sfida "Don Quixote" lanciato dalla prof Lorella Cuccarini #Amici20 pic.twitter.com/Eq9R4IydAT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 29, 2021

Tommaso ha parlato con Alessandra Celentano raccontato le sue preoccupazioni e il fatto di non volerlo accettare anche solo per doverlo preparare in soli 4 giorni. La maestra Celentano ha rispettato le sue parole, ma gli ha detto che comunque accetterà il guanto perché è coerente con i suoi principi.

Tommaso incontra la maestra Alessandra Celentano per confrontarsi sul guanto di sfida "Don Quixote" #Amici20 pic.twitter.com/Y76ioBIUOP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 29, 2021

Ma poi c’è stato il colpo di scena…