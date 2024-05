Angelina canta in anteprima il nuovo singolo “Melodrama” e infiamma la finale di Amici (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Maggio 2024

Amici 23

Ieri sera durante la finale di Amici 23 Angelina Mango si è esibita sulle note del nuovo singolo ‘Melodrama‘. Ecco il video completo dell’entusiasmante esibizione.

Il nuovo singolo di Angelina Mango ad Amici 23

Ieri sera si è svolta la finale di Amici 23 e il pubblico da casa si è potuto gustare in diretta una puntata davvero speciale. Il motivo sta nel fatto che non era registrata come al solito, ma è stata mandata in onda in diretta. Di conseguenza il potere era nelle mani degli spettatori, i quali hanno potuto far vincere il loro allievo preferito tramite il televoto, ovvero Sarah. Ma non finisce qui perché tra gli ospiti è stata presente anche Angelina Mango.

L’ex vincitrice del circuito canto di Amici 22 è tornata sul palco del talent per esibirsi prima in un medley e poi per portare in scena, in anteprima, il suo nuovissimo singolo ‘Melodrama‘. Maria De Filippi l’ha presentata con le seguenti parole: “Il 31 maggio uscirà il suo novo album. Il 24 maggio uscirà invece il nuovo brano di Angelina Mango”.

Il pubblico l’ha accolta con una grande ovazione e qui sotto possiamo vedere il video completo della sua performance carica di energia. I commenti sul web sono stati tutti positivi e gli utenti hanno apprezzato la coreografia che ha portato in scena. Alla fine, quindi, visibilmente emozionata ha esclamato:

“Grazie mille davvero per questa possibilità, sono contentissima davvero. Grazie a tutti. In bocca al lupo ragazze”.

avete passato tutto il pomeriggio a fare commenti negativi su uno snippet di 5 secondi per poi essersi rivelata una canzone assurda LEI VINCE SEMPRE pic.twitter.com/gbJpnxWncK — beppe (@REPTHEESTALLION) May 18, 2024

Molto presto vedremo Angelina Mango di nuovo in tour, non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa con delle tappe inedite. Ne scopriremo di più sicuramente nelle prossime settimane, ma non frattempo i suoi fan e lei stessa possono godersi il meritato successo ottenuto. Sicuramente in futuro sentiremo ancora molto parlare della giovane cantante e le sorprese saranno molte.