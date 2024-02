Pace fatta tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano (VIDEO)

Sanremo

Andrea Sanna | 10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Dopo la conduzione per un anno circa a La Vita in Diretta e aver chiuso il loro percorso lavorativo non di certo nel migliore dei modi (ricordiamo la famosa lettera di Lorella in diretta TV), oggi a distanza di tempo tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini sarebbe arrivata la pace. Un collegamento video in diretta da Sanremo è stato fatale in questo.

La pace tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano

A La Vita in Diretta c’è stato un collegamento con la sala stampa del Teatro Ariston, dove il giornalista Giuseppe Candela è tornato a parlare del rapporto tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano e ha sollevato la questione chiedendo al conduttore di fare pace con la collega, perché si sarebbe trattato di un vero e proprio evento.

“Visto che tutti in questo periodo fanno pace, lo sai che ultimamente in televisione tutti stanno facendo pace, io vorrei anche quella tra la Cuccarini e Matano. Sarebbe un evento“, ha detto il giornalista dalla sala stampa.

Alberto Matano ha provato a girarci intorno spiegando ci sarebbe stata sempre la pace con Lorella Cuccarini e niente più. Il conduttore ha poi aggiunto: “Tra poco lo vedrai anche tu perché abbiamo intervistato Lorella vedrete questa bellissima intervista fatta da Giovanna. Tu sei sempre sul pezzo“. E così è stato.

Poco dopo infatti Lorella Cuccarini si è collegata da Sanremo e ha accennato un “Ciao Alberto” rivolto a Matano. Di diverso avviso invece il presentatore che, dopo aver canticchiato La notte vola, ha aggiunto: “Ciao Lorella, non vediamo l’ora di vederti stasera e di ballare tutti insieme a te. Ci sarà anche La Notte Vola, ce l’abbiamo in studio, la possiamo mettere?”.

È UFFICIALMENTE PACE TRA LORELLA CUCCARINI ED ALBERTO MATANO, E IN STUDIO ESPLODE "LA NOTTE VOLA". LA MAGIA DI SANREMO 🔥 #Lavitaindiretta #AscoltiTv #Sanremo2024 pic.twitter.com/EZccy2fEfr — Boomerissima💐 (@Boomerissima) February 9, 2024

Questa potrebbe essere dunque una vera e propria pace tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano dopo tanta distanza tra le parti.