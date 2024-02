Sanremo

Vincenzo Chianese | 10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Poche ore fa un incontro tra Maninni e Fabrizio Moro ha fatto sorridere il web. Il cantante di Pensa non ha infatti riconosciuto il suo ex allievo di Amici e così quest’ultimo gli ha fatto un simpatico regalo.

Il regalo di Maninni a Fabrizio Moro

Non tutti sanno che diversi anni fa Maninni, uno dei cantanti più apprezzati e seguiti del momento, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Quell’anno tra i professori del talent show in onda su Canale 5 c’era anche Fabrizio Moro, che aveva seguito proprio il percorso di Alessio. Ieri a distanza di anni così i due artisti si sono ritrovati, tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo.

Sappiamo bene che il giovane cantante quest’anno è in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2024. Ieri sera, in occasione della quarta serata della kermesse musicale, quella dei duetti e delle cover, ad arrivare all’Ariston è stato proprio Fabrizio, che si è esibito con Il Tre in un medley dei suoi più grandi successi.

Nel pomeriggio intanto, nel backstage del Teatro, proprio Maninni ha ritrovato Fabrizio Moro ed è così corso a salutarlo. Tuttavia il cantautore non ha riconosciuto il suo ex allievo e il video del momento ha fatto in breve il giro del web. Poche ore dopo dunque Alessio ha deciso di fare un simpatico regalo a Moro, donandogli una maglietta con su scritto “Chi è Maninni?”. Il gesto del giovane artista non è ovviamente passato inosservato e sui social non sono mancati i commenti ironici degli utenti.

Stasera nel mentre Alessio affronterà la finale del Festival di Sanremo 2024 e di certo in molti si chiedono cosa accadrà. Ma chi sarà a vincere la kermesse? Non resta che attendere per scoprirlo.