NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Dicembre 2022

Amici 22

Vasco Rossi condivide Aaron di Amici 22 sui suoi social

Sono passati diversi mesi da quando Amici 22 è iniziato e ormai il pubblico ha imparato bene a fare la conoscenza degli allievi di questa edizione. Settimana dopo settimana i cantanti e i ballerini stanno cercando di dare il massimo per convincere a pieno non solo i maestri, ma anche i telespettatori da casa e il web. Nel mentre come sappiamo l’ultimo speciale della domenica dell’anno si è concluso con un colpo di scena inaspettato. Ben tre aspiranti allieve infatti sono entrate in casetta e in questi giorni lavoreranno con gli insegnanti e con i professionisti, con la speranza di ottenere un banco a gennaio. Tuttavia potrebbe esserci anche una sostituzione e in questo momento tra i ragazzi a rischio ci sono Niveo, Samuel e Gianmarco.

Nonostante la preoccupazione, al momento gli allievi si preparano a festeggiare il Natale, e poco fa per uno dei cantanti è arrivata una sorpresa del tutto inaspettata. Vasco Rossi ha infatti condiviso nelle sue storie Instagram la recente performance di Aaron di Vivere o Niente. L’esibizione sembrerebbe aver conquistato il cuore del noto rocker, che ha così deciso di postarla sui suoi profili.

Grande sorpresa dunque per il cantante di Amici 22, che senza dubbio può ritenersi soddisfatto di questo importante traguardo. Nel mentre in queste settimane i cantanti della scuola hanno pubblicato i loro nuovi singoli, che stanno scalando le classifiche.

A gennaio intanto torneranno gli speciali domenicali e finalmente sapremo quale sarà il destino delle nuove tre aspiranti allieve. Ma non solo. Con l’arrivo del nuovo anno inizierà ufficialmente anche la corsa al Serale, che come sappiamo debutterà su Canale 5 a partire da marzo. Quali saranno i cantanti e i ballerini che riusciranno ad accedere alla fase finale del talent show di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo.