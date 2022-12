NEWS

Nicolò Figini | 30 Dicembre 2022

GF Vip 7

Il litigio tra Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese

Non solo Antonella Fiordelisi, ma anche Antonino Spinalbese è stato al centro diverse discussioni questa notte. Il tutto è iniziato mentre in veranda si sta chiacchierando dei commenti fatti alle spalle dei vari concorrenti. A un certo punto Alberto De Pisis si rivolge all’hair-stylist affermando: “Tu non preoccuparti più delle mie cose, hai detto che sono zero? Anche tu lo sei diventato. Sei una delusione, taci, ne hai già sparate tante“. Il botta e risposta è proseguito con i vipponi che si sono accusati a vicenda di aver pronunciato frasi alle spalle di uno o l’altro concorrente.

A intromettersi nella discussione è stata appunto Patrizia Rossetti, la quale ha inveito contro Antonino: “Come ti permetti di dire che gli altri sparlano? Come ti permetti di dire che le altre persone parlano, tu non hai mai detto niente?“. In sostanza Spinalbese a sua volta l’ha accusata di essere una pettegola e questo ha fatto andare su tutte le furie la Rossetti, la quale si è avvicinata a pochi centimetri dalla faccia di Antonino e gli ha urlato: “Hai mai visto una clip mentre parlo male di te? Non te ne frega un ca**o, con Micol è stato un problema mio. Non faccio la furba, non devi far così hai capito?“.

Antonino Spinalbese le ha intimato di non fare la furba: “Io faccio quello che vogli. E fai quello che vuoi anche tu. Certo che lo fai, mi stai sputando“. In seguito è stato anche tirato in ballo Daniele Dal Moro. La Rossetti, tuttavia, ha dichiarato che quello non è spettegolare ma al massimo essere rompiscatole: “Non ho mai parlato male, ne dovresti sapere qualcosa. Quello con Daniele in passato non è stato uno spettegolare, forse un giorno lo capirai. Non mi mettere parole in bocca che non ho detto“. (Qui il video).

PER PIACERE SONO ARRIVATI A SCANNARSI PURE ANTONINO E PATRIZIA LA MIGLIOR SERATA DI SEMPRE #GFvip pic.twitter.com/uZkSVDL19F — BagnoTrash🎄 (@bagnotrash) December 30, 2022

