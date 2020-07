1 Stando alle indiscrezioni, pare che Lorella Cuccarini possa arrivare in prima serata con un nuovo varietà. Scopriamo i primi dettagli di questo programma

Sono anni ormai che Lorella Cuccarini è nel cuore del pubblico italiano. L’amatissima showgirl dopo aver scalato le classifiche musicali con le sue canzoni, e dopo aver condotto diversi varietà di successo, negli ultimi mesi si è dedicata a nuovi progetti. Come è noto infatti la presentatrice ha preso in mano le redini de La Vita in Diretta, al fianco del collega Alberto Matano. Tuttavia solo qualche giorno fa l’edizione della trasmissione si è conclusa, e proprio durante l’ultima diretta Lorella ha annunciato l’addio definitivo al programma, con una lunga lettera che non è passata inosservata.

A quel punto ci si è dunque chiesto quale sarebbe stato il futuro televisivo di Lorella Cuccarini. Già da qualche tempo si mormora che la showgirl in autunno assumerà il comando della nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro, al fianco di Carlo Conti. Tuttavia adesso TvBlog annuncia in esclusiva che a partire dalla prossima primavera la Cuccarini arriverà in prima serata con un nuovo ed inedito varietà, che è già attesissimo dal pubblico. Scopriamo i primi dettagli su questo nuovo programma:

“Dell’impegno autunnale di Lorella in tv già ne abbiamo parlato, lei condurrà lo Zecchino d’oro, sia in versione pomeridiana che nella finale serale insieme a Carlo Conti. Ma è nel lungo termine che pare si possa vedere un impegno adatto alle sue corde e alle sue possibilità. Si starebbe infatti pensando per la prossima primavera ad un one woman show di circa 4 puntate cucito su di lei. Un varietà puro insomma, con Lorella Cuccarini padrona di casa, pronta ad ospitare personaggi del mondo dello spettacolo, per imbastire insieme un vero e proprio show”.

Pare dunque che Lorella Cuccarini si stia preparando al ritorno in tv in prima serata con un nuovo varietà. Al momento però non è ancora ben chiaro cosa accadrà, anche se pare certo il debutto in primavera. In attesa di ulteriori news, qualche ora fa è stato annunciato il ritorno di un’altra amatissima trasmissione Mediaset. Rivediamo di quale stiamo parlando.