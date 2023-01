NEWS

Andrea Sanna | 8 Dicembre 2022

Lorella Cuccarini

La rivelazione di Heather Parisi

Ieri Heather Parisi ha inaugurato il nuovo programma di Cristiano Malgioglio, Mi casa es tu casa. Chiaramente durante la puntata il conduttore ha voluto sapere qualcosa in più sul rapporto controverso tra la showgirl e la collega Lorella Cuccarini.

In tutti questi anni si è spesso parlato dei dissapori avuti e del blocco sui social da parte di Heather Parisi nei confronti di Lorella Cuccarini. Per tale ragione Malgioglio ha voluto vederci chiaro, ma è rimasto totalmente spiazzato dalle dichiarazioni della ballerina statunitense:

“Cosa è successo tra me e Lorella? Ma nulla, non è successo niente tra me e lei. Ci sentiamo e scriviamo tutti i giorni. Siamo molto amiche. Ci scriviamo sempre in privato su Instagram, Twitter… Non so di che cosa stai parlando!”, ha detto Heather Parisi. Sebbene fosse seria, alcuni hanno interpretato le sue affermazioni come se fosse un suo modo di ironizzare sulla faccenda.

Ma torniamo all’accaduto. Malgioglio a questo punto le ha chiesto come reagirebbe semmai dovesse trovarsela davanti e se fosse stata lì davanti a lei. Anche in questo caso Heather Parisi ha detto: “Se fosse qui l’abbraccerei. Avrei fatto molto di più con lei a Nemica Amatissima. Erano tanti anni che volevo fare uno show con lei. Quando parli di tensioni a cosa ti riferisci di preciso? Tra me e lei non c’è competizione, siamo due mondo totalmente diversi. Ma ci sentiamo. Ti riferisci alla storia della ballerina sovranista? No, non è successo nulla comunque”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

A seguito di queste dichiarazioni di Heather il web è totalmente esploso. Lorella Cuccarini è venuta a conoscenza di queste parole e tra le storie di Instagram ha pubblicato una storia che, probabilmente, non ha bisogno di grandi interpretazioni…

Il commento di Lorella Cuccarini alle parole di Heather Parisi

Vedremo se in futuro ci sarà modo di sentire anche la versione di Lorella Cuccarini, a seguito delle dichiarazioni di Heather Parisi.