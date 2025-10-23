Ospite a This Is Me, Lorella Cuccarini ricorda e omaggia Pippo Baudo, venuto a mancare lo scorso 17 agosto. Ecco cosa è accaduto e le parole della showgirl.

Le parole di Lorella Cuccarini

Ieri sera a This Is Me sono stati celebrati i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini e nel corso della puntata abbiamo vissuto un’emozione dietro l’altra. Tanti gli ospiti arrivati in studio per omaggiare la showgirl, che ha ripercorso tutti i suoi più grandi successi. Non sono tuttavia mancate anche le lacrime, in particolare quando la prof di Amici, insieme a Silvia Toffanin, ha deciso di ricordare ed omaggiare Pippo Baudo, venuto a mancare lo scorso 17 agosto. Non tutti sanno che i due, per lungo tempo, hanno collaborato insieme a stretto contatto e tra loro c’è sempre stata una grande amicizia.

Ieri dunque Lorella Cuccarini a This Is Me ha voluto ricordare il celebre presentatore con un’emozionante lettera, che è stata letta da Maria De Filippi. Queste alcune delle dichiarazioni della showgirl, che non ha potuto trattenere l’emozione:

“Mi mancheranno i tuoi consigli, sempre giusti. Mi mancheranno le tue telefonate affettuose. Tu sei sempre stato presente nella mia vita. Hai visto tutti i miei spettacoli a teatro, prima del debutto, e spesso mi suggerivi modifiche. Ogni consiglio era quello giusto. Eravamo belli insieme, si vedevano la stima reciproca e l’affetto grande che ci univa. […] Non tutti hanno la fortuna di incontrare un padre artistico come te. Io sì e te ne sarò grata per sempre”.

La lettera di Lorella Cuccarini per il grande Pippo Baudo ❤️#ThisIsMe pic.twitter.com/A9APVbC2oa — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 22, 2025

Al termine della lettera, Lorella Cuccarini, ancora visibilmente commossa, ha voluto spendere delle ultime parole per Pippo Baudo ed ha così affermato: “Pippo non morirà mai. Lo vedremo ancora tra 100 anni”. Il bellissimo momento ha naturalmente emozionato tutto il pubblico e anche sui social in molti hanno nuovamente ricordato il conduttore, che è ancora nel cuore di noi tutti.