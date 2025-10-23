Lorella Cuccarini risolleva gli ascolti di This Is Me, che vince la serata. Ecco cosa è accaduto e tutti i numeri della seconda puntata della trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Gli ascolti di This Is Me

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di This Is Me, cha ha visto protagonista uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Parliamo naturalmente di Lorella Cuccarini, che proprio di recente ha festeggiato ben 40 anni di carriera. Nel corso della serata la showgirl, insieme alla padrona di casa Silvia Toffanin, ha rivissuto tutti i suoi grandi successi e traguardi e naturalmente non sono mancate le emozioni. Ad arrivare in studio sono stati anche numerosi ospiti, che hanno omaggiato la Cuccarini con delle bellissime sorprese.

Nel corso della serata Lorella ha anche ricordato Pippo Baudo, venuto a mancare due mesi fa, e naturalmente si è parlato anche del capitolo Amici di Maria De Filippi. Da ormai diversi anni infatti, come sappiamo, la voce de La notte vola è nel cast di insegnanti del talent show e anche quest’anno si sta mettendo a disposizione dei nuovi allievi. Grandi emozioni dunque per il pubblico di Canale 5, che ha seguito il programma fino all’ultimo minuto.

Poco fa intanto è arrivata una grande soddisfazione per Mediaset. Lorella Cuccarini ha infatti risollevato gli ascolti di This Is Me, che ha vinto la serata. Ma quanto ha totalizzato la seconda puntata? Andiamo a scoprirlo. La trasmissione ha tenuto incollati davanti alla tv 2.867.000 spettatori, con uno share pari al 21.2%. Su Rai 1 è andata invece in onda la replica de Il Commissario Montalbano, che ha appassionato 2.829.000 spettatori pari al 17.8% di share.

Silvia Toffanin e la sua squadra vincono dunque la gara di ascolti e la prossima settimana andrà in onda la terza e ultima puntata del programma targato Maria De Filippi.