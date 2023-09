Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Settembre 2023

Grande Fratello

In un fuori onda Massimiliano Varrese tenta di chiarirsi con Heidi Baci, ma il tentativo sembra fallire miseramente

GF: Massimiliano Varrese e il chiarimento con Heidi

Ieri sera Alfonso Signorini ha messo faccia a faccia Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Tra i due nella Casa del Grande Fratello è nata una certa simpatia e l’attore non ha nascosto di nutrire un certo interesse e curiosità nei confronti della ragazza. Lei dalla sua però si è detta più frenata, specie dopo aver visto alcuni atteggiamenti da parte dell’attore.

Stavolta però Heidi Baci sembra essere stata più categorica del solito, allontanando le avance da parte di Massimiliano Varrese: “No, non mi interessa”. L’attore però dal canto suo ha tentato di riavvicinarsi durante un fuori onda e ha provato a scambiarci quattro chiacchiere: “Tu mi eviti, mi allontani con aggressività”. Dopo aver ascoltato queste parole la ragazza si è difesa è ha ribattuto convinta: “Se volevo giocare approfittavo di tutta la tua situazione. Un’altra avrebbe fatto le tarantelle”.

“Tu mi eviti, mi allontani con aggressività”

H:” Se volevo giocare approfittavo di tutta la tua situazione. Un’altra avrebbe fatto le tarantelle”.

LUI MOOOLTO PESANTE#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/Rg6HTmempu — (@barumiliano) September 25, 2023

Nel post puntata Massimiliano Varrese oltre a prendersela con Beatrice Luzzi, è parso turbato e scosso anche da quanto accaduto con Heidi Baci. A parlare con l’attore ci ha pensato Marina Fiordaliso, che ha voluto chiarirsi. In puntata infatti aveva detto che, secondo lei, Massimiliano è un giocatore molto abile e voleva che comprendesse questo suo punto di vista.

Altresì Marina Fiordaliso è convinta che se Massimiliano Varrese si fosse trovato in un contesto differente non si sarebbe mai sbilanciato nei confronti di Heidi. Magari essere sotto le telecamere l’ha spinto ad affrettare i tempi. Secondo la cantante tra l’altro Massimiliano è molto orgoglioso, tanto che finirebbe anche per accettare un ripensamento da parte della ragazza.

“Io penso che tu un po’ ci giochi“ ha proseguito Fiordaliso, convinta però che non sia così grave essere uno stratega. Infine la invitato Massimiliano Varrese a prendere con maggiore leggerezza il suo percorso e non stare perennemente con il muso. Seguirà il consiglio?