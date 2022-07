Lorella Cuccarini ritrova LDA, i due presto insieme in un nuovo progetto

1 Lorella Cuccarini e LDA di nuovo insieme

Periodo intenso questo per Lorella Cuccarini. In queste settimane infatti la showgirl ha lanciato non solo il suo nuovo format online Dimmi Di Te, ma ha anche annunciato che a breve tornerà a teatro nel musical Rapunzel, dove vestirà i panni di Madre Gothel, ruolo che ha già interpretato 10 anni fa. Ma non solo. Lorella ha anche confermato che a settembre tornerà ad Amici di Maria De Filippi per ricoprire nuovamente il ruolo di insegnante di canto, e ha assicurato che i suoi impegni teatrali non interferiranno con il talent show. Queste le dichiarazioni della Cuccarini a riguardo:

“Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente. Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto”.

Poche ore fa intanto sui social è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Lorella Cuccarini si è infatti mostrata insieme a LDA, facendo intendere che a breve i due collaboreranno insieme. Con ogni probabilità Luca sarà uno degli ospiti di Dimmi Di Te, e nel corso della chiacchierata con la showgirl potrebbe rivelare alcuni interessanti retroscena. Attualmente ancora non è chiaro quando la puntata verrà pubblicata, ma senza dubbio a breve ne sapremo di più.

In attesa di vedere l’episodio, poche ore fa proprio LDA ha fatto un lungo e duro sfogo sui social, per via di alcuni suoi fan. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.