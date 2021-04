1 Parla Lorella Cuccarini

Nel corso della terza puntata del Serale di Amici 20 come sappiamo a dover lasciare la scuola oltre a Tommaso Stanzani è stata anche Rosa Di Grazia. L’allieva di Lorella Cuccarini è così tornata alla sua vita di sempre, e negli ultimi giorni ha aggiornato i fan su quello che è accaduto, rivivendo i momenti più belli del suo percorso all’interno della scuola. Solo poche ore fa la ballerina ha anche svelato cosa ne pensa della sua maestra, spendendo per la Cuccarini bellissime parole. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Coach, donna e professionista eccezionale. La mia “mamma chioccia”. A lei sono immensamente grata per aver creduto in me fin dal primo giorno e per avermi accompagnata e seguita in questo percorso, facendomi crescere tanto con sani ed efficienti insegnamenti. Onorata”.

Poco dopo così a parlare è stata la stessa Lorella Cuccarini, che sui social ha svelato di aver sentito Rosa Di Grazia dopo l’eliminazione da Amici 20. La maestra ha fatto non solo tanti auguri alla ballerina, ma anche fatto intendere di essere disponibile per qualsiasi evenienza. Ecco cosa ha affermato Lorella:

“Ho ricevuto 700 domande riguardo Rosa. Sì, ci siamo sentite dopo l’eliminazione. Credo che rimanga la bellissima esperienza di Amici, la vetrina della prima serata. Io le faccio tanti tanti auguri e naturalmente sono qui”.

Lorella Cuccarini ha sentito Rosa dopo l’eliminazione pic.twitter.com/qmDN3ZZNmU — disagiotv (@disagio_tv) April 7, 2021

Nonostante l’eliminazione da Amici 20 dunque pare che tra Rosa Di Grazia e Lorella Cuccarini sia rimasto un rapporto speciale. Che in futuro le due ballerine possano collaborare insieme? Non resta che attendere per scoprirlo.