Amici 21: la conferma di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ad Amici 21

Lorella Cuccarini ama conversare con i suoi fan sui social. Nelle scorse ore ha aperto il box delle domande e ha dato la possibilità ai suoi sostenitori di porgerle qualsiasi tipo di quesito. I rumor sul suo ritorno come insegnante di Amici 21 nella categoria canto si sono susseguiti numerosi in questi giorni. Anche i follower si chiedono cosa ci sia di vero in tutto questo. La docente non ha negato il nuovo ruolo e ha spiegato perché ha accettato questa nuova sfida.

Ecco le parole di Lorella Cuccarini a domanda diretta da parte di un utente:

“È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile. Anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente avvia ricoperto due discipline”.

Qualcuno, a seguire, ha anche chiesto a Lorella Cuccarini se sarà in grado di insegnare canto ad Amici 21, dopo aver svolto il ruolo di professoressa nel ballo. Anche in questo caso non ha esitato a rispondere, ricordando che in carriera ha avuto a che fare anche con la musica:

“I giovanissimi magari non lo sanno, ma ho inciso il mio primo brano a 20 anni. Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e uno d’oro, 5 musical cantati dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante penso di poterlo fare”, ha puntualizzato Lorella.

Infine a Lorella Cuccarini è stato chiesto se l’inizio di Amici è confermato per settembre, ma in questo caso non ha saputo dare una data definitiva: “So che la partenza è anticipata, ma non ho ancora notizie precise”, ha concluso.

Le storie Instagram di Lorella Cuccarini

Così Lorella Cuccarini si dice pronta ad affrontare questo nuovo incarico ad Amici 21. Noi non possiamo che farle un caloroso in bocca al lupo! Il talent condotto da Maria De Filippi sta per tornare e le novità, a partire dall’addio di Arisa e l’arrivo di Raimondo Todaro, sembrano essere tante!