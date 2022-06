Lorella Cuccarini scatenata al concerto di Marco Mengoni (VIDEO)

1 Lorella Cuccarini al concerto di Marco Mengoni

Il 22 giugno a Roma, presso lo Stadio Olimpico, si è tenuto il concerto di Marco Mengoni. Tantissime le persone che erano presenti. Tra queste abbiamo visto anche un volto noto a tutti coloro che seguono Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Lorella Cuccarini. La professoressa di canto, infatti, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram all’interno del quale si fa vedere mentre si scatena sulle note di “No stress”. Tra le altre canzoni che ha cantato Mengoni possiamo citare anche “Guerriero” e “L’Essenziale“.

Lorella, quindi, si rilassa prima di iniziare un anno molto pieno per lei. Ha, infatti, annunciato il suo ritorno ad Amici ma anche a teatro con Rapunzel – Il musical. Questo andrà in scena dal 2 dicembre all’8 gennaio al Teatro Brancaccio di Roma, facendo tappa anche al Nazionale di Milano: “Di più non potevo, tra gli impegni che avrò con la scuola di Amici. Ma dopo due anni come quelli che abbiamo vissuto avevo così voglia di tornare a un contatto diretto, dal vivo, con il pubblico. E poi è uno spettacolo nostro, tutto italiano, non preso dall’estero e poi regionalizzato“.

Sul suo personaggio, invece, Lorella Cuccarini, ha dichiarato: “Gothel è stata la mia prima e unica cattiva. Ho la fortuna di essere una donna solare, è sempre stato naturale chiamarmi per personaggi molto luminosi. Ma con questo ruolo, soprattutto nella prima parte dello spettacolo in cui incuto anche un po’ paura, ho affrontato una vera sfida con me stessa“.

Le dichiarazioni della Cuccarini, però, non finiscono qui. Ha, infatti, anche parlato più nel dettaglio del suo ritorno ad Amici e della collaborazione con Maria De Filippi. Se siete curiosi di scoprire che cosa ha detto continuate a leggere…