Lorella Cuccarini scrive una lettera a Maria De Filippi

L’edizione numero 21 di Amici è terminata pochi giorni fa e a vincere è stato Luigi Strangis. Nonostante questo, però, il pubblico ha amato anche gli altri finalisti. Tra tutti, per esempio, possiamo citare anche Sissi e Alex, i due allievi di Lorella Cuccarini. Lei, come professoressa, è stata molto apprezzata e tanti si chiedono se tornerà anche nella prossima stagione televisiva dietro il banco dei maestri.

Nel frattempo, però, su Instagram ha deciso di scrivere una lettera a Maria De Filippi, colei che le ha dato la possibilità di intraprendere questa avventura l’anno scorso anche se in una veste diversa. Nella precedente edizione, infatti, si è occupata del ballo. Quest’anno, invece, le è stato affidato il canto dopo l’arrivo di Raimondo Todaro nella scuola di Canale 5. Ad ogni modo, nel lungo messaggio dedicato alla conduttrice ha solo parole di ringraziamento:

Eccoci qui. Maria ed io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato. Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più. Amici per me non è solo un programma TV, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte.