2 Il commento di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini si è difesa dalle tante accuse ricevute a causa dell’eliminazione di Tommaso Stanzani. Il ballerino è stato infatti il primo eliminato della terza puntata del serale e la sua uscita dal talent show ha fatto storcere il naso a parecchi. In molti hanno fortemente criticato la scelta della Cuccarini e di Arisa di mandare in ballottaggio tre componenti forti della squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano.

Tommaso ha avuto la peggio nel confronto finale con Sangiovanni ed Enula e ha dovuto perciò abbandonare il programma. In un lungo post su Instagram, Lorella ha risposto con classe ai tanti attacchi ricevuti e rivela che avrebbe votato in maniera diversa rispetto a quanto fatto dalla giuria. “Leggo sempre i vostri messaggi con attenzione ed interesse. Grazie perché ci siete, con il vostro calore e anche con le vostre critiche – ha scritto la showgirl e conduttrice – Il serale di Amici è un programma pensato per essere una sfida a squadre e ad eliminazione. Noi tutti siamo perfettamente consapevoli di questo meccanismo. Se foste al nostro posto, capireste quanto è difficile, settimana dopo settimana“.

Lorella Cuccarini ha poi confermato che non era d’accordo con la scelta dei giudici. “Sarò onesta: se fossi stata giudice ieri sera, non avrei votato per eliminare Tommaso, ma i gusti – come i giudizi – sono assolutamente soggettivi e vanno sempre accettati – ha dichiarato – Detto questo, criticare in maniera costruttiva è sano e segno di libertà, ma leggere sul web insulti, mancanze di rispetto, per tutti i professionisti del programma o per i ragazzi che partecipano è decisamente triste. E sbagliato“.

“Perché non fare il tifo, sostenendo i preferiti, senza denigrare chi non si ama?“, è l’invito finale rivolto ai tanti fan della trasmissione. Anche la Cuccarini ha perso un membro della sua squadra: al termine della puntata è stata infatti eliminata anche la ballerina Rosa Di Grazia.

