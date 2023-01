NEWS

Andrea Sanna | 25 Gennaio 2023

Sanremo 2023

A Sanremo torna Lorella Cuccarini?

Sanremo 2023 è ormai alle porte e Lorella Cuccarini potrebbe farne parte. Almeno questo secondo quanto riportato da Paolo Giordano su Il Giornale.

Nella giornata odierna, infatti, il sito ha lanciato l’indiscrezione su quelli che potrebbero essere i duetti che vedremo sul palco del Teatro Ariston. Se così fosse, infatti, la giudice di Amici 22 potrebbe fare da spalla destra, durante la serata delle cover, a Olly. Se così fosse si tratterebbe davvero di una grande sorpresa per il pubblico.

Per Lorella Cuccarini, infatti, sarebbe un graditissimo ritorno. Oltre a essere stata co conduttrice nel 1993 (anno della vittoria di Laura Pausini nella categoria Nuove Proposte), l’abbiamo rivista anche nel 1995. In quell’occasione ha partecipato con un brano scritto anche dal marito, dal titolo “Un altro amore no”. Pezzo ebbe un grande successo tra il pubblico e in radio.

Proprio nel ’95 era l’anno di brani come Destinazione paradiso, Come saprei, Gente come noi, Con te partirò, Finalmente tu. In quell’anno Lorella Cuccarini arrivò soltanto decima, ma nonostante tutto fu molto apprezzata comunque dai suoi fan e da chi ha seguito la manifestazione.

Questo l’elenco di tutti i presunti duetti che forse avremo il piacere di vedere sul palco di Sanremo 2023. Come vedete figura anche Lorella Cuccarini:

Articolo 31 con Fedez

Mara Sattei con Noemi

Tananai con Don Joe

Olly con Lorella Cuccarini

Rosa Chemical con Rose Villain

Colla Zio con Ditonellapiaga

Modà con Le Vibrazioni

Shari con Salmo

Madame con Izi

Leo Gassman con Edoardo Bennato

gIANMARIA con Manuel Agnelli

LDA con Alex Britti

Sethu con Bnkr 44

Ci teniamo a precisare che si tratta semplicemente di indiscrezioni e non vi è alcuna conferma al momento da parte di Lorella Cuccarini. Prendiamo dunque la notizia, che riguarda lei e gli altri artisti coinvolti, con le pinze e aspettiamo l’ufficialità!