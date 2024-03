NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2024

Dopo il successo di Rapunzel, Lorella Cuccarini sta per tornare a teatro con il musical di “Aggiungi un posto a tavola”. Le parole della showgirl in occasione del debutto.

Lorella Cuccarini protagonista di un altro musical

Cantante, ballerina, conduttrice, attrice e anche professoressa ad Amici di Maria De Filippi. Di certo Lorella Cuccarini è una vera e propria showgirl e nel corso degli anni ha più volte dimostrato la sua versatilità. Come in molti sapranno, solo lo scorso anno l’artista è tornata a teatro col musical di Rapunzel, che ha ottenuto un enorme successo, registrando sold out su sold out in diverse date. Adesso come se non bastasse arriva una grande sorpresa per tutti i fan.

In queste ore infatti Lorella Cuccarini torna con un nuovo musical: “Aggiungi un posto a tavola”. Lo spettacolo verrà presentato questa sera in anteprima a Senigallia e dal 7 marzo debutterà ufficialmente al Teatro Nazionale di Milano. La showgirl così, in attesa di tornare sul palco, ha commentato sui social questa nuova avventura e in merito ha affermato:

“‘Aggiungi un posto a tavola’ è stata la prima commedia musicale che ho visto a teatro. Era il 1974, avevo 9 anni. La passione per questo mestiere si era già manifestata: il doppio album dello spettacolo lo consumai. Ho sognato di essere Clementina per anni. Ora, in occasione del Cinquantenario, entro in questa fantastica famiglia e finalmente interpreto, per la prima volta, una commedia di Garinei e Giovannini! Il ruolo è diverso e sfidante. Consolazione è l’elemento di rottura, in questa fiaba senza tempo: una prostituta che, in questo piccolo paese, troverà l’amore e una sua ‘rinascita’. Non c’è solo l’emozione di un nuovo debutto, ma l’anima di una bimba cresciuta che realizza un sogno”.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Lorella Cuccarini, certi che anche stavolta il musical sarà un successo assicurato.