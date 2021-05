1 La rivelazione di Lorella Cuccarini

Una delle protagoniste indiscusse di Amici 20 è stata senza dubbio Lorella Cuccarini. Come è noto per la prima volta quest’anno la showgirl è entrata a far parte del cast del talent show di Maria De Filippi, ricoprendo il ruolo di insegnante di ballo. Sotto la sua ala così alcuni alunni, tra cui Rosa Di Grazia, Alessandro Cavallo e Martina Miliddi, hanno avuto la possibilità di fare un bellissimo percorso, arrivando fino alla fase Serale. Proprio Alessandro durante la scorsa puntata è riuscito ad ottenere un posto nella tanto desiderata finale, che come sappiamo si terrà sabato 15 maggio in diretta su Canale 5. Nel mentre in queste ore la Cuccarini ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram, e inaspettatamente la showgirl ha svelato chi è il suo vincitore morale di Amici 20. Lorella ha fatto così il nome di Tancredi, che si è rivelato essere il cantante preferito dell’insegnante. Queste le sue dichiarazioni:

“Ora ve lo posso dire. Per me Tancredi è il vincitore morale. A mio gusto ha una scrittura matura che mi piace moltissimo, e anche musicalmente devo dire che i suoi brani sono fra quelli che mi piacciono di più”.

In seguito Lorella Cuccarini ha anche detto la sua sull’arrivo di Alessandro Cavallo in finale, dichiarandosi felice ed emozionata:

“Speravo che Alessandro arrivasse in finale e ho sofferto con voi durante il programma, ma quando ho visto a mezzanotte e quaranta che è entrato in studio a prendere la sua maglia dorata ho goduto moltissimo”.

Nel mentre in molti si chiedono già se Lorella Cuccarini tornerà anche per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Così, a seguito delle domande dei fan, l’insegnante di ballo sempre sui social ha parlato per la prima volta della questione. Andiamo a rivedere le sue parole.