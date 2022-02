La battuta infelice di Barù

In queste ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip gli autori stanno facendo ascoltare ai concorrenti le canzoni del Festival di Sanremo. Per esempio nella giornata di oggi è stato fatto ascoltare il brano “Chimica” di Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Ovviamente loro non conoscono nessuno dei brani di quest’anno, essendo chiusi all’interno del reality da mesi e mesi. Per tale ragione Manila ha scambiato le artiste per Giordana Angi. Poco fa, invece, Barù è stato al centro di un’altra gaffe, questa volta più criticata dal pubblico.

Nel video qui sotto, infatti, vediamo il concorrente del Grande Fratello in camera insieme agli altri vipponi. Si stanno preparando per la puntata in diretta di questa sera. Dopo una intera settimana di stop, infatti, il reality torna con la regola programmazione. Fatto sta che sdraiato sul letto, il nipote di Costantino della Gherardesca, a un certo punto chiede a Jessica: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che volevo spararmi una fucilata nei co****ni oggi… Mamma mia, svegliato… Chi era la prima canzone?“. La Princess risponde: “Noemi“. E l’altro continua: “Le devono tagliare le cose vocali“. Ridendo, la Selassié risponde: “Non puoi dire queste cose“.

Gli utenti di Twitter non hanno per nulla preso bene queste affermazioni di Barù. C’è, infatti, chi difende la cantante a spada tratta: “Ma non sei degno nemmeno di pronunciare il suo nome” oppure “A me l’ironia di ‘sto tipo non fa più ridere… Anche meno“. O ancora: “C’è sempre qualcuno che definisce questi esseri spregevoli ‘affascinanti’. Dal primo giorno per me un grande no“.

La risposta di Noemi a Barù

A tutto ciò non è tardata ad arrivare la risposta di Noemi stessa! Una persona, infatti, l’ha informata del”accaduto su Instagram, nei commenti del suo ultimo post, e lei ha ribattuto con: “Chi?“, chiaro segnale che probabilmente non segue il Grande Fratello. Poi nelle Stories ha aggiunto: “Non si può piacere a tutti… Però perché tutta questa violenza @grandefratellotv?” Continuate a seguirci per tante altre news.

