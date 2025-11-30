Il tennista annuncia sui social, con uno scatto tenerissimo dall’ospedale, l’arrivo del suo secondogenito insieme alla compagna Veronica Confalonieri

“L’amore si moltiplica”: l’annuncio che emoziona i fan

Per Lorenzo Musetti il 29 novembre 2025 resterà una data scolpita nel cuore. Il tennista azzurro ha condiviso sui social la gioia più grande: la nascita del suo secondo figlio, arrivato a poco più di un anno di distanza dall’arrivo del primogenito Ludovico. Con la compagna Veronica Confalonieri, Musetti ha voluto comunicare la lieta notizia con un post semplice ma carico di dolcezza.

La foto in bianco e nero che racconta un momento magico

L’annuncio è arrivato con uno scatto in bianco e nero diffuso sul profilo di entrambi. Nell’immagine si vede il neonato adagiato nella culla, avvolto dalle mani di mamma e papà. Un frammento di intimità che ha subito conquistato migliaia di fan, affascinati dalla tenerezza della scena e dal legame profondo che unisce la giovane famiglia.

Il nome scelto: benvenuto al mondo, Leandro

Il nuovo arrivato si chiama Leandro, un nome dolce e dal suono elegante, che la coppia ha deciso di rendere subito pubblico nel post condiviso. In poche ore, la sezione commenti si è riempita di messaggi d’affetto: da colleghi come Jasmine Paolini a volti noti come Gianluca Gazzoli e Nicolò Martinenghi, tanti hanno voluto abbracciare virtualmente il tennista in questo momento di immensa felicità.

Una famiglia che cresce… e forse due piccoli tennisti in arrivo

Con l’arrivo di Leandro, la famiglia Musetti si allarga ancora. E chissà: magari, un domani, Ludovico e il nuovo arrivato seguiranno le orme del papà, portando in campo la stessa passione che ha reso celebre Lorenzo. Per ora, però, è il tempo degli abbracci, delle prime ore insieme e dell’amore che continua — proprio come ha scritto il tennista — a moltiplicarsi.