A distanza di poche settimane dalla finale, Mediaset cancella il daytime del Grande Fratello su Canale 5: ecco perché e cosa andrà in onda al suo posto.

La decisione di Mediaset sul Grande Fratello

Mancano una manciata di settimane alla finale del Grande Fratello. L’attuale edizione del reality show condotto da Simona Ventura, stando a quanto è stato annunciato, terminerà il prossimo 15 dicembre e a breve dunque scopriremo chi sarà a vincere la trasmissione. Nel mentre pochi giorni fa è stata eletta la prima finalista, Giulia, e domani sera, nel corso della nuova diretta, sapremo chi sarà il nuovo concorrente che volerà direttamente all’ultima puntata. In attesa di scoprirlo, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web.

Mediaset, a poche settimane dalla finale, ha infatti deciso di cancellare il daytime del GF su Canale 5. Ma perché la rete ha preso questa decisione? Come è noto, quest’anno il reality non sta registrando ascolti da capogiro. Per questo motivo dunque i piani alti dell’azienda hanno deciso di tagliare una volta per tutte la striscia quotidiana delle 18:30.

Ma cosa andrà in onda dunque su Canale 5 al posto del daytime del Grande Fratello? Come annunciato, a partire dalle 18:10 verrà trasmesso un secondo episodio de La forza di una donna, oltre al tradizionale appuntamento delle 16:10. La soap turca, che sta ottenendo un ottimo successo, andrà anche a modificare l’orario di fine di Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.

I fan intanto attendono con ansia le ultime puntate di questa edizione del reality show. Ma cosa accadrà e chi sarà a vincere il programma quest’anno? In attesa di scoprirlo, ricordiamo l’appuntamento con la nuova diretta, prevista per domani sera, durante la quale verrà eletto il secondo finalista.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.