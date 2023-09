NEWS

Nicolò Figini | 12 Settembre 2023

Temptation Island

Mirko Brunetti ha pubblicato un video in cui mostra la preparazione del suo outfit per il confronto con Perla. La reazione del web

Il video di Mirko Brunetti

In queste ultime ore Mirko Brunetti si è lasciato andare a uno sfogo molto duro per quanto riguarda Perla Vatiero e ha raccontato la sua verità in merito al rapporto con Greta Rossetti. Ha rivelato che per mesi l’ex fidanzata ha insultato la sua attuale compagna, chiamandola in modi decisamente poco piacevoli:

“Greta è stata in silenzio davanti a tutti gli insulti che ha ricevuto. Non c’entra neanche niente lei, falli a me gli insulti. Lei è stata definita una tr*ia, una escort e Greta è stata zitta. Dopodiché sui social Perla ha continuato a parlare di noi e ha messo Stories dicendo ‘io non ho parole, è ossessionata da me’.

Greta cosa? Che aveva 160mila follower pure cinque mesi fa e non ha mai parlato di nessuno. Io per essere minacciato di determinate cose che ho fatto? Finiscono matrimoni e io perché a 26 anni ho preso un’altra scelta, come l’ha presa lei?”.

Sempre nella giornata di ieri, poi, abbiamo visto a Uomini e Donne un confronto tra Perla insieme a Igor e Mirko Brunetti insieme a Greta. Poco prima, però, l’ex volto di Temptation Island ha realizzato il suo primo video di TikTok in cui mostra mentre si prepara per “l’incontro con Perla“.

Questo filmato ha fatto molto discutere il web, il quale lo ha accusato di continuare a parlare dell’ex fidanzata quasi in modo “ossessivo” e solo per creare hype. Voi che cosa ne pensate di tutto questo? Fatecelo sapere con un commento.

