Nicolò Figini | 4 Ottobre 2023

Grande Fratello

Il web contro Lorenzo Remotti

Sappiamo molto bene che tra Lorenzo Remotti e Beatrice Luzzi non regna una grande armonia. L’attrice in realtà pensava di aver instaurato un buon rapporto con lui credendo di aver anche fatto dei discorsi interessanti. Tuttavia, il calzolaio ha reso ben chiaro il fatto che da parte sua si tratta solo di gentilezza e basta: “Non le negherò mai il saluto ma per me finisce lì“.

In queste ultime ore, inoltre, Lorenzo ha fatto un discorso che ha fatto molto arrabbiare il web. Remotti, infatti, si trovava in giardino con Paolo, Varrese e Alex. Rivolgendosi proprio allo sportivo ha cominciato ad affermare che Beatrice Luzzi, forse, per stare più serena avrebbe bisogno dell’affetto di un uomo. Nel video qui sotto esclama:

“Il motivo principale per il quale quella donna è così… Ha una mancanza d’affetto pazzesca da parte del lato maschile. Se avesse un uomo che la facesse contenta nel senso completo sarebbe un’altra persona. Secondo il mio punto di vista”.

Lorenzo su Beatrice: -“Se avesse un uomo che la facesse contenta nel senso completo, che le desse affetto, sarebbe completamente un'altra persona, molto più docile”



Ma che schifo di discorso è? A dir poco retrogrado e maschilista #GrandeFratello #gfpic.twitter.com/tKXueTtVCi — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 3, 2023

Gli altri, in particolare Alex Schwazer non ha commentato in quel preciso momento come possiamo vedere dal filmato. I commenti sul web, tuttavia, sono per la maggior parte contro Lorenzo Remotti. Lo accusano di essere maschilista e di aver fatto un discorso “schifoso“. Altri ancora sperano che nella diretta di giovedì venga ripreso per queste parole.

