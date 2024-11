Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello abbiamo assistito a un nuovo scontro tra Shaila Gatta e Maria Vittoria Minghetti. A un tratto però a intervenire è stato Alfonso Signorini, che ha chiesto alla ballerina perché piange sempre senza lacrime.

Alfonso Signorini fredda Shaila Gatta

Grandi emozioni questa sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello. Ancora una volta si parla infatti di Shaila Gatta e di Lorenzo Spolverato, che da ormai diversi giorni hanno dato sfogo alla passione. Durante la puntata così Alfonso Signorini ha messo a confronto la ballerina e Maria Vittoria Minghetti, che è stata una delle concorrenti che più di tutte ha criticato la coppia nel corso della settimana.

Nel corso del faccia a faccia le due se ne sono dette di ogni e a un tratto a intervenire è stato proprio Signorini, che poco prima aveva già dichiarato: “Dove c’è una telecamera ci sono Shaila e Lorenzo”. Il conduttore, prendendo parola, ha fatto una domanda che ha freddato la Gatta. Queste le parole di Alfonso: “Una domanda che credo di non pormi soltanto io: come mai tu piangi sempre senza lacrime? Non vedo mai spuntare le lacrime dai tuoi pianti”.

A quel punto Shaila ha cercato di replicare ad Alfonso Signorini, dichiarando semplicemente: “Ma quando mai. Non avete visto i video? Secondo me hai visto male Alfonso”.

Il momento ovviamente non è passato inosservato e il video del momento ha fatto il giro del web.