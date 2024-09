Lorenzo Spolverato ha compiuto un gesto davanti alle telecamere che non è passato inosservato agli spettatori a casa. Si è spalmato nelle parti intime una crema con vigore.

Il video hot di Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato è uno dei nuovi inquilini della casa del Grande Fratello e il suo ingresso non è passato inosservato. Tutto il pubblico a casa ha subito notato la sua bellezza e la sua semplicità. Nonostante oggi sia un modello ha lavorato come cameriere e nel video di presentazione ha rivelato di essere una persona decisa e con i piedi per terra.

All’interno della casa più spiata d’Italia, nonostante siano passati solo pochi giorni ha già legato con Jessica Morlacchi. Di recente, infatti, le ha dato alcuni consigli su come provare a conquistare Javier Martinez. La cantante sembra insicura quando è intorno al pallavolista e il nuovo amico cerca spesso di tirarle su il morale e di darle la carica giusta.

Tuttavia ai fan a casa non è sfuggito anche un gesto ‘a luci rosse’ che ha compiuto proprio Lorenzo Spolverato. Il video qui sotto ha lasciato a bocca aperta diversi utenti di Twitter, i quali sono rimasti sorpresi nel vederlo mentre si tocca le parti intime. Nel filmato vediamo che si infila la mano nella parte davanti dei pantaloni e comincia a spalmare con vigore una crema.

Qualcuno nei commenti afferma che si sta profumando dopo la doccia, mentre altri fanno alcune battute con ironia. Al momento non sappiamo che cosa lo abbia portato a compiere questo geto con esattezza ma il risultato non cambia: le immagini hanno fatto il giro del web e in molti adesso vorrebbero conoscere ancora meglio Lorenzo.

Non ci resta che attendere altri possibili video sui social! Siamo certi che gli spettatori non si lasceranno sfuggire altri momenti di questo tipo.