Non molti giorni fa è stato annunciato che Giulia Ottonelli, ex allieva di Amici, è entrata nel cast del musical Rocky e reciterà accanto a Pierpaolo Pretelli.

Giulia Ottonello nel musical Rocky

Questa estate si è tenuta una prima conferenza stampa per quanto riguarda la versione italiana del musical Rocky. Si tratta di una produzione che vedrà la luce a ottobre 2024 e il protagonista assoluto sarà Pierpaolo Pretelli, il quale si è detto entusiasta ed emozionato di partecipare a un evento così importante:

“Sono molto emozionato per questo ruolo iconico. Tra l’altro il 18 ottobre i miei genitori celebreranno il loro anniversario di matrimonio. […] Volevo ringraziare Luciano, regista favoloso, e la produzione di Fabrizio Di Fiore per aver creduto in me. Non si può ancora svelare Adriana, ma anche lì tanta roba”.

A dirigere lo spettacolo ci sarà Luciano Cannito, ex professore di Amici, ma non sarà l’unica persona già vista nel talent di Maria De Filippi a prendere parte a questa produzione. Pochi giorni fa infatti è stato annunciato che Giulia Ottonello vestirà i panni di Adriana, interesse amoroso di Roky.

Si tratta di una cantante, classe 1984, che sicuramente i più ricorderanno per la partecipazione alla seconda edizione di Amici. In quel periodo avevano gareggiato anche Anbeta, Luca Militello e Antonino ma Giulia Ottonello aveva ricevuto il favore del pubblico ottenendo la vittoria al Serale. La sua carriera è stata costellata di successi a teatro: da Cats a Cantando sotto la pioggia, passando anche per Frankenstein Junior.

A ottobre 2024 invece debutta in giro per l’Italia nei panni di Adriana accanto a Pierpaolo Pretelli, alla sua prima esperienza come protagonista di un musical. Non vediamo l’ora di scoprire come se la caveranno insieme sul palco. Ricordiamo che la prima nazionale arriva questa sera, 18 ottobre 2024, presso il Teatro Alfieri di Torino.