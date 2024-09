Lorenzo Spolverato ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata agli altri gieffini durante l’ora di pranzo. Mentre erano riuniti a tavola ha svelato che non gli piace indossare le mutande.

La rivelazione di Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato sta facendo molto parlare di sé fin dal momento in cui ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. In questi pochi giorni ha legato con alcune concorrenti, come per esempio Jessica Morlacchi e Ilaria Clemente. Alla prima ha anche cercato di dare alcuni consigli su come conquistare l’ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne Javier Martinez.

Tuttavia non sono passate inosservate le sue docce così come i momento successivi, come per esempio quando si è spalmato una crema sulle parti intime davanti alla telecamera. Qui di seguito invece possiamo sentirlo mentre fa un’ammissione davanti a tutti gli altri gieffini all’ora di pranzo.

“No, mai usate le mutande. Pantaloncini senza mutande, dormo senza mutande. Non le ho, sono contro le mutande. Voglio che si senta libero”.

Ma come non usa le mutande ejsksks pic.twitter.com/C0dOBZW78w — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) September 18, 2024

Ovviamente sul web queste dichiarazioni sono rimbalzate ovunque e il modello sta entrando sempre più nelle grazie degli spettatori con la sua simpatia e schiettezza. Vedremo come se la caverà nelle prossime settimane ma sicuramente Lorenzo Spolverato è sulla strada giusta per rimanere a lungo dentro la casa del Grande Fratello.

Nei prossimi giorni dovrebbero fare il loro ingresso anche altri concorrenti, di conseguenza staremo a vedere come se la caverà nei rapporti con le altre persone. Tra coloro che entreranno ci sono, per esempio, Helena Prestes e due volti sconosciuti al pubblico. Questi membri del cast arrivano dopo tre giorni dall’inizio del reality e dovranno trovare la loro dimensione nei rapporti che si stanno consolidando tra coloro già presenti.

Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 19 settembre 2024 solo su Canale 5.