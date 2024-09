Il Grande Fratello ha avuto inizio da pochi giorni e nella casa sono già nate le prime simpatie. Jessica Morlacchi, per esempio, sembra molto interessata a conoscere meglio Javier Martinez.

A Jessica Morlacchi piace Javier Martinez

La casa più spiata d’Italia ha aperto le sue porte solo da pochi giorni e i concorrenti si stanno conoscendo e studiando, cercando di capire con chi potrebbero andare più d’accordo. In questi primi due giorni sul web è nata la prima ‘ship’, ovvero quella che riguarda Javier Martinez e Shaila Gatta.

Tuttavia a questa possibile coppia potrebbe aggiungersi un terzo elemento che darebbe vita a un triangolo amoroso. A quanto pare, infatti, Jessica Morlacchi sembra interessata a conoscere l’ex volto di Temptation Island e ne ha parlato in sauna con Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo, che ha già creato un bel rapporto con la cantante, la vuole spingere a farsi avanti ma lei non è convinta: “Non mi guarderà mai, punto e basta“.

Jessica sembra anche riluttante a una semplice chiacchierata in amicizia: “Non ci voglio parlare, Poi diventa sempre più bello perché capisco che è dolce e gentile“. Non appena vede Javier avvicinarsi la Morlacchi entra nel panico e a intervenire è Lorenzo, che chiede al pallavolista se ha un prototipo di ragazza ideale. Javier risponde che dipende da vari fattori e il video si chiude con una battuta di Jessica: “Gli stavo guardando gli addominali“.

La strada verso la finale è molto lunga e tanti saranno i concorrenti che entreranno nella casa nelle prossime settimane. Le cose potrebbero ancora cambiare e andare in qualsiasi direzione perché le simpatie e le antipatie hanno tempo per cambiare, così come i possibili amori. Jessica riuscirà nel suo intento di fare breccia nel cuore di Javier?

Per scoprirlo dovremo attendere le prossime puntate in quanto, quasi sicuramente, della sua situazione sentimentale se ne parlerà anche in diretta su Canale 5.