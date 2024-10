“Se esageri e sbagli sei fuori subito e paghi”, così Lorenzo Spolverato ha svelato al Gran Hermano in Spagna alcuni dettagli del nostro GF.

Le parole di Lorenzo Spolverato sul GF

L’esperienza di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella Casa del Gran Hermano in Spagna prosegue spedita. Al loro arrivo i concorrenti sono stati ben accolti dai “cugini” spagnoli e si sono lasciati andare anche a confidenze e coccole. Immagini che sicuramente non faranno piacere a Javier Martínez quando le scoprirà. Il ragazzo si era invaghito di Shaila prendendosi poi l’ennesimo due di picche da lei, dopo un avvicinamento.

Ma è tempo di parlare di altro, perché Lorenzo Spolverato in Casa si è lasciato andare ad alcune chiacchiere con i suoi nuovi e momentanei compagni di percorso. Mentre si trovava a scambiare due parole in una delle zone di relax con gli altri inquilini, Lorenzo ha fatto sapere alcune delle regole nel nostro Grande Fratello. In particolare ha dichiarato che sono severe e se un concorrente esagera con parole o gesti rischia la squalifica e di pagare una penale.

I concorrenti del Gran Hermano hanno ascoltato con attenzione quanto detto da Lorenzo Spolverato, che si è lasciato scappare queste dichiarazioni che vi riportiamo in seguito:

“Se esageri… fuori! Se tu sbagli, come dire… fuori subito e paghi, ma subito. In Italia basta poco – ha esordito Lorenzo Spolverato, sotto lo sguardo attento degli altri inquilini. – Perché sui social vedono tutto 24 ore su 24, c’è sempre la diretta. Se uno spettatore vede una cosa… dopo un’ora vai via. Ed è difficile, perché nella vita normale ti comporti in un modo, ma lì dentro devi stare attento”.

Lorenzo dice que en #grandefratello se les prohíbe tener "broncas" y sino tienen que pagar penalización e irse.

Luis dice que si fuese así en España estarían todos fuera😂😂#GH23O pic.twitter.com/p9ekV0tDLs — LikesyEntretenimiento (@entretuslikes) October 23, 2024

Chiaramente non si fa riferimento a liti di poco conto o comunque “liti da reality”, ma è chiaro che Lorenzo Spolverato si riferisca a discussioni particolarmente accese che possono sfociare nell’esagerazione.

Le sue parole, in ogni caso, sono state molto chiacchierate sui social network.