L’arrivo di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in Spagna al Gran Hermano sembra dividere non solo il pubblico ma anche alcuni concorrenti. Javi e Vanessa per esempio sono sicuro: “Recitano, hanno un copione”.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato destano dubbi

L’esperienza di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha preso il via al Gran Hermano in Spagna e solo la prossima settimana faranno ritorno in Italia. Prima di andare via Shaila ha ammesso di non provare forti sentimenti per Javier Martínez sottraendosi a una possibile relazione. Una situazione che ha mandato in crisi il ragazzo argentino, che si è sfogato e rivelato qualcosa su di loro.

Ma non è finita qui, perché Shaila Gatta in queste ore in Spagna si è riavvicinata a Lorenzo Spolverato e in chiacchiera con alcune concorrenti ha ammesso che potrebbe essere innamorata di lui. Dichiarazioni che hanno nuovamente stravolto le carte in tavola.

Intanto i protagonisti del Gran Hermano osservano con attenzione la situazione e non mancano considerazioni da parte di alcuni di loro. Se la maggior parte li considerano carini e innamorati, qualcun altro non si è tirato indietro dal fare delle critiche a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Sia Javi che Vanessa sono entrati a gamba tesa sui protagonisti del nostro Grande Fratello. Per esempio Javi in una chiacchierata ha dichiarato che secondo il suo parere il comportamento di Lorenzo sarebbe studiato: “È chiaro che sia venuto qui con un copione”, ha affermato. Dello stesso avviso anche Vanessa che, in un’altra conversazione ha fatto sapere su entrambi: “Sono arrivati con un copione”.

Pare dunque che né Javi né Vanessa siano così convinti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, anzi. Tutto l’opposto. Pensano che dietro i loro comportamenti ci sia qualcosa di studiato e che non siano totalmente spontanei come magari vogliono far pensare. Una dinamica del genere certamente avrebbe fatto comodo al nostro Grande Fratello e aperto certamente dei nuovi scenari.

Come risponderanno Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato semmai dovessero scoprire queste affermazioni?